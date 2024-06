Quei favolosi anni Sessanta

Musica, cinema, letteratura e società

Mostra a cura di Alberto Vincenzoni

Centro Comunale di Cultura

(Piazza XXXI Martiri 1)

17 giugno – 6 luglio 2024

Si comunica che per esigenze organizzative la mostra “Quei favolosi anni Sessanta – Musica, cinema, letteratura e società” a cura di Alberto Vincenzoni aprirà ufficialmente al pubblico lunedì 17 giugno 2024 (e non mercoledì 12 giugno come precedentemente comunicato).

La mostra sarà visitabile fino a sabato 6 luglio con il seguente orario:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00