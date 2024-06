La bellezza autentica di un territorio in grado di rimanere impresso con esperienze indimenticabili: è questo il cuore della nuova campagna di comunicazione e promozione turistica che racconta gli aspetti più significativi dell’offerta turistica del territorio e soprattutto la grande capacità di accoglienza della provincia di Alessandria.

Si tratta di un’iniziativa realizzata grazie alla regia di ATL Alexala (Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria), con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con la Camera di Commercio Alessandria-Asti.

Il titolo della nuova campagna è “Qui è dove…”, uno spunto che gioca sulle emozioni da vivere nei diversi luoghi del territorio alessandrino. Una campagna multisoggetto che racconta le diverse esperienze di cui è possibile godere sul territorio, ricavandone insegnamenti, piaceri, divertimento, quiete, cultura, gusto e naturalmente bellezza.

“La head di questa creatività, insieme al font impiegato e all’utilizzo di foto spontanee e naturali, mette l’accento sulla peculiarità principale del territorio: la bellezza autentica”, spiega l’agenzia Efficere, agenzia di comunicazione di Milano specializzata in marketing territoriale con consolidata esperienza su tutto il territorio piemontese, che ha realizzato il concept. “La campagna fa leva sui ricordi cari e il visual riporta a un “passato del sentimento”, ricco di genuinità e un pizzico di malinconia. I ricordi di una volta sono da rivivere con esperienze attualizzate ma sempre ricche di quello spirito “scanzonato” con il quale si affrontavano un tempo. L’impiego di immagini spontanee avvicina ancora di più il target di riferimento che sente propria l’autenticità dei luoghi e delle esperienze proposte. La campagna è una multisoggetto, affiancata da campagne verticali specifiche luogo per luogo e da altri soggetti legati ad esperienze specifiche”.

La nuova campagna di comunicazione – che è potenzialmente declinabile in moltissimi diversi soggetti, a seconda degli utilizzi e dei mezzi di comunicazione su cui verranno pubblicati – sarà oggetto di una pianificazione importante, che punta a posizionare il territorio alessandrino come destinazione turistica di un pubblico di prossimità.

Nel corso del mese di giugno, infatti, alcuni dei soggetti della campagna saranno oggetto di affissioni diffuse sui punti più strategici del territorio di Torino, Milano e Genova, con poster e stendardi posizionati in zone nevralgiche dei capoluoghi. In affiancamento, ci sarà anche una campagna stampa realizzata sulle principali testate nazionali di viaggio.

“Immaginiamo questa campagna come una finestra aperta sul nostro territorio, una collezione di momenti e immagini che incuriosiscano il visitatore raccontando la grande bellezza, e soprattutto l’autenticità, di quello che abbiamo da offrire in termini turistici. Abbiamo pensato di partire dai capoluoghi delle regioni limitrofe, per attirare un turismo di prossimità che abbia voglia di scoprire zone nuove, lontane dai soliti circuiti, per trovare a un passo da casa tesori culturali, naturali ed enogastronomici ancora da scoprire. Ringraziamo la Regione, e in particolare l’assessore Vittoria Poggio, per l’aiuto nella realizzazionedi questo importante progetto strategico, che ci permetterà di ampliare ulteriormente il bacino di potenziali turisti da portare sul nostro territorio“, commenta Roberto Cava, presidente di Alexala.

“Questa campagna costituisce una importante occasione per comunicare in modo unico e diverso un territorio ricco di storia, natura, arte, eccellenze enogastronomiche – sottolinea Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti – Il nostro obiettivo è quello di attirare viaggiatori che hanno voglia di vivere emozioni e vogliono sentirsi parte attiva di un’esperienza per aprire nuove prospettive di valorizzazione della nostra provincia, anche delle sue aree meno note, e favorire così nuovi flussi turistici e nuove iniziative imprenditoriali”.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – sottolinea il suo presidente, notaio Luciano Mariano – ha reso proprio questo progetto di comunicazione adottato da Alexala in quanto si pone in linea con la strategia di promozione del territorio perseguita in questi anni dall’Ente attraverso un settore, quello dello “Sviluppo locale”, e un apposito bando, denominato “Terre belle”, a cui sono state destinate ingenti risorse. Siamo convinti che un buon progetto di comunicazione e la collaborazione di istituzioni e partner impegnati nella crescita della nostra provincia contribuiranno, in modo determinante, al raggiungimento dell’obiettivo. Da parte sua la Fondazione non si limita a incentivare la valorizzazione dell’alessandrino, ma è essa stessa motore di iniziative, soprattutto in campo culturale, che rappresentano un forte elemento di richiamo turistico a livello nazionale e locale”.