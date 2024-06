Il Responsabile del Centro Operativo IPLA Dott. Asghar Talbalaghi, Referente tecnico scientifico di IPLA S.p.a. progetto area alessandrina, con email in data 12 giugno 2024 inviata agli Uffici Comunali ha comunicato che i dati di monitoraggio della sera precedente hanno evidenziato infestazioni della “Aedes albopictus” (zanzara tigre) nella sede di Amag Ambiente Spa e allo sbocco della fognatura di fronte al secondo ingresso adiacente al muro del Cimitero Urbano.

I focolai di proliferazione della “zanzara tigre” sarebbero costituiti, all’interno della sede, nonché nell’area posta dietro il cimitero urbano, dai bidoni depositati la maggior parte dei quali con coperchi aperti o mancanti, divenuti ricettacolo di acqua stagnante favoriscono la creazione di un habitat ideale per la loro riproduzione.

A tutela della salute pubblica, il Sindaco ha firmato Ordinanza Sindacale n. 11 del 13/06/2024 nei confronti di Amag Ambiente, al fine di arginare tale situazione, con la quale obbliga, senza ritardo dalla notifica, la rimozione e/o la sistemazione dei bidoni, mediante ribaltamento, per prevenire il propagarsi della specie, pericolosa per la salute pubblica, considerando altresì che tale zona è molto frequentata da persone che fanno jogging, soliti a fermarsi, per il ristoro, nell’area dove è presente una fontanella ed in considerazione inoltre che è ivi presente il canile comunale sanitario.

“Interveniamo con tempestività seguendo le indicazioni del Centro Operativo IPLA”, dichiara il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, “Rimane tuttavia la volontà della Giunta, al momento stoppata dal Consiglio comunale fermo sul regolamento del 2016, di procedere con l’integrazione e l’ampliamento delle modalità di diserbo, modifica senza la quale tempi e costi dello sfalcio e della pulizia delle aree da trattare risulta insostenibile”.

Tra gli interventi richiesti è stata segnalata altresì, l’esigenza, di diretta competenza di questo Ente, di provvedere allo sfalcio del Canale Carlo Alberto per il suo tratto di sviluppo pari a circa n. 2 chilometri; l’esecuzione di tale intervento, richiesto al Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, permetterà al Tecnico di campo di IPLA Spa di accedere in sicurezza all’area in questione così da effettuare un puntuale monitoraggio della specie di zanzara indicata e programmare l’eventuale esecuzione di interventi di disinfestazione per le zanzare adulte impedendo, altresì, la migrazione nelle aree cittadine e riducendo l’impiego di principi attivi chimici.

L’attenzione del Comune di Alessandria è alta, rinnovando l’impegno per le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie virali potenzialmente gravi, con l’attivazione di procedure di prevenzione previste dalle normative nazionali e regionali per contrastarne la possibile diffusione già oggetto sia di incontro con le Autorità Competenti dei giorni scorsi, sia con interventi da parte di IPLA Piemonte.