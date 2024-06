Una “Estate di eventi” quella che inizia in questi giorni a Tortona, nello scenario del Cortile dell’Annunziata, da alcuni ormai sede delle manifestazioni che da giungo e settembre animano la Città.

Anche nel 2024 il programma è ricco di proposte che comprendono musica, teatro, cultura, con una serie di appuntamenti che sono stati organizzati con il patrocinio di Regione Piemonte e Alexala, con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e degli sponsor ALPLA e Ratti Distributori.

Giovedì 13 giugno la rassegna è aperta dall’ormai tradizionale appuntamento di “Musica sotto le Stelle” saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale San Matteo.

Martedì 18 toccherà invece agli allievi delle Officine Musicali Paolo Perduca esibirsi in un saggio dinnanzi al pubblico.

Venerdì 21 sarà invece assoluto protagonista Alessandro Pier Guidi tortonese campione di automobilismo con la presentazione del libro a lui dedicato “Sul tetto del mondo” scritto da Emiliano Tozzi.

Sabato 22, musica e balli presso il parco “La Lucciola” in viale Milite ignoto 1, con Lillo Baroni.

Domenica 23 invece, si ritorna all’Annunziata, con il saggio degli allievi della Scuola Freesound.

Domenica 30 sarà di scena il teatro con lo spettacolo “Farfalle” di e con Andrea Robbiano, prodotto dal Teatro del Rimbombo, dedicato al tema della memoria.

Luglio si apre con il primo spettacolo il primo degli spettacoli estivi proposti da Piemonte dal Vivo, con “Le intermittenze della morte” capolavoro di Jose Saramago interpretato da Francesco Pannofino (a pagamento), giovedì 4.

Lo stesso giorno, inizia la rassegna di teatro di figura “Baracche di Luglio” dell’Associazione Peppino Sarina, che si terrà alla frazione Vho

Sabato 6 luglio omaggio reading a Franco Battiato “Centro di gravità permanente”, a cura di Trio Stream of.

Lunedì 8 si terrà il concerto benefico a favore di ENEA onlus (European Neuroblastoma Association) de “I nuovi solidi” conosciuti ed apprezzati interpreti di Lucio Battisti, in particolar modo per la fedeltà allo stile musicale del grande cantautore; lo spettacolo inizialmente era previsto per il 16 giugno ma è stato posticipato a nuova data.

Ancora teatro giovedì 11 con “Gold Show” di e con Giorgia Goldini, proposto sempre da Piemonte dal Vivo (a pagamento).

Giovedì 11 luglio secondo appuntamento con “Baracche di luglio” questa volta nel cortile della scuola di via Bidone.

Venerdì 12, all’Annunziata, il gruppo gospel P.Voices presenta il concerto “Top of the Pop Rock”.

Domenica 14 ritorna la musica di Lillo Baroni all’area Matteotti in viale De Gasperi.

Terzo appuntamento, questa volta all’Annunziata, con Baracche di Luglio, giovedì 18 luglio.

Martedì 16 sarà la volta della antologia teatrale “Spiazzati, folli, innamorati” di e con Monica Massone.

Venerdì 19, presso l’area Matteotti, show party con musica, spettacolo, animazione a tema Disco Music anni ‘80, ‘90 e 2000 con DJ Trentani.

Mercoledì 24 luglio, all’Annunziata, la terza proposta estiva di Piemonte al Vivo con “Oblivion Collection” serata comico musical teatrale con il Gruppo Oblivion (a pagamento).

Giovedì 25 chiude all’Annunziata la rassegna Baracche di Luglio.

Sabato 27 sarà la volta del concerto lirico en plein air organizzato nell’ambito del Festival musicale Ultrapadum.

Lunedì 29 ancora spazio alla lirica con “I tre tenori” concerto diretto dal maestro Andrea Albertini in occasione del centesimo anniversario della morte del grande compositore Giacomo Puccini.

Mercoledì 31, torna il teatro della Coltelleria Einstein con “Ongaro e Basaglia. Vite da matti” organizzato a favore della Fondazione SociAL.

Dopo la pausa nel mese di agosto, sabato 7 settembre Lillo Baroni torna al parco “La Lucciola”, mentre venerdì 13, all’Annunziata, il gruppo TDK80 sarà protagonista di un concerto benefico a favore dell’Associazione Pandora.

Sabato 14 toccherà invece ai D.O.C. con il “Concerto 3D – canzoni di Donne, D’amore e D’amicizia” a favore dell’Associazione Matteo 25.

Un programma molto ricco che non finisce qui: nei prossimi giorni saranno infatti resi noti date e protagonisti della nuova edizione di Arena Derthona come sempre realizzata con il sostegno della Fondazione CR Tortona; mentre novità del 2024, la prima edizione de “Le notti del Cinema” proiezioni gratuite di grandi film dal 3 al 7 luglio in piazza Malaspina.

Tutte le serate, tranne dove indicato diversamente le serate inizieranno alle ore 21 con ingresso libero fino ed esaurimento posti; in caso di maltempo alcuni degli spettacoli rpevisti si terranno all’interno del Teatro Civico.

Per info discoverderthona.it – tel. 013186297.