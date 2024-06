In questi giorni la Ragioneria generale dello Stato ha inviato all’Amministrazione comunale la relazione sulla verifica amministrativo-contabile condotta presso il Comune dal 16 gennaio al 28 marzo scorsi. Si tratta di controlli che periodicamente vengono inviati agli enti locali nel contesto dell’attività ispettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La verifica ha riguardato complessivamente l’attività amministrativa dell’Ente (anticorruzione e trasparenza, razionalizzazione degli acquisti, tempestività dei pagamenti, ecc.) e si è soffermata, in particolare, sulla gestione e l’organizzazione dei controlli nei confronti delle società partecipate (Gruppo Acos, Amias, Srt, Foral, Alexala, Centrale del Latte, Cit) nel quinquennio 2019-2023.

Gli uffici comunali, in particolare il Segretario Generale e il Dirigente degli Uffici finanziari, hanno garantito totale supporto all’ispettore, che nel suo rapporto ha ringraziato per la collaborazione e la disponibilità. Attualmente il documento è al vaglio da parte degli uffici, della Giunta comunale e del Comitato per la governance e nei prossimi mesi le varie osservazioni daranno luogo a interventi e risposte.

Nel frattempo è intenzione dell’Amministrazione comunale esaminare attentamente e recepire le osservazioni e i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Il documento, infatti, fornisce importanti spunti per migliorare l’attività amministrativa, il ruolo della politica nell’indirizzare le società partecipate, la trasparenza dei processi, e può contribuire ad affrontare con maggiore efficacia gli aspetti più controversi e impegnativi della gestione amministrativa, anche dal punto di vista strategico.