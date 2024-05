La sesta edizione di CardioAlessandria è in programma per venerdì 24 e sabato 25 maggio al DISIT dell’Università del Piemonte Orientale e vedrà, anche quest’anno, in qualità di responsabile scientifico il direttore della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, Gianfranco Pistis.

Con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti cardiopatici, la cardiologia opera attraverso due campi principali: la prevenzione, primaria e secondaria, e attraverso gli interventi e le procedure di interventistica, che negli ultimi anni la tecnologia ha messo a disposizione degli operatori che operano sul sistema cardiovascolare.

Quest’edizione di “CardioAlessandria” sarà incentrata soprattutto su questo secondo punto e in particolare si parlerà di diagnosi avanzate e di farmaci nel campo dello scompenso e delle dislipidemie, due settori molto attuali nel campo della cardiologia, e di alta tecnologia e di procedure innovative per il trattamento di tutte le altre patologie cardiache e vascolari.

Tutto questo è possibile, sia su adulti sia su bambini, all’AOU AL grazie all’acquisizione di apparecchiature all’avanguardia e alla fattiva collaborazione delle strutture che compongono l’attuale Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare che, oltre alla Cardiologia, comprende anche la Cardiochirurgia, l’Anestesia e Rianimazione Cardio – Toraco – Vascolare, la Chirurgia vascolare e la Chirurgia toracica. Gli specialisti che compongono le queste strutture, infatti, interagiscono e collaborano quotidianamente per risolvere in modo multidisciplinare le problematiche cardiache e vascolari dei pazienti che vi afferiscono.

Da qui la necessità di iniziative congressuali che, attraverso gli interventi e le relazioni di esperti qualificati nei vari settori, possano informare e formare i medici della provincia di Alessandria, degli ospedali e del territorio, riguardo le innovazioni nel campo delle malattie cardiovascolari.

«Questo è l’esatto obiettivo di questa sesta edizione di CardioAlessandria – ha spiegato il dottor Pistis -: far conoscere l’innovazione sottolineandone le sue applicazioni appropriate, allo scopo di migliorarne l’efficacia nelle cure e, parallelamente, abbassandone i costi riducendo le richieste di esami superflui».

Il congresso inizierà venerdì mattina e, dopo la presentazione sullo “Scompenso cardiaco”, proseguirà alle ore 14,00 con l’inaugurazione ufficiale di “CardioAlessandria 2024” e il saluto delle autorità.

Si proseguirà nel pomeriggio con una sessione dedicata alle dislipidemie e un’importante lettura magistrale su quest’argomento tenuta dal professor Giuseppe Patti, Ordinario di Cardiologia dell’Università del Piemonte Orientale.

Nella giornata di sabato, invece, i lavori congressuali proseguiranno in tre aule: nella prima si affronterà la “Cardiopatia ischemica” e la “Interventistica coronarica”; nella seconda la “Fibrillazione atriale” e la “Cardiostimolazione”, nella terza la “Interventistica strutturale e la Cardiochirurgia Tavi” e il trattamento di “Mitrale e Tricuspide”.