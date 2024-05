Dopo il successo del doppio appuntamento del mese scorso, il Museo Civico del Lucus Bormani si prepara al secondo doppio evento di maggio con “La Storia nel Parco”, due giornate dedicate ai laboratori didattici per ragazzi e famiglie mirate alla scoperta del passato e alla conoscenza della storia millenaria del Golfo dianese, che avranno luogo nella suggestiva cornice offerta dal giardino di Palazzo del Parco.

Il laboratorio di questo mese “Costruiamo un mosaico!” è in programma per i giorni di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024 a partire dalle ore 15 e avrà come principale argomento l’arte musiva di epoca romana, permettendo ai nostri giovani partecipanti di riscoprire tutti i segreti che si celano dietro al mondo dell’arte del mosaico. Con tessere vere e proprie e corredi ricostruiti sulla base delle evidenze archeologiche, gli iscritti avranno modo di sperimentare in prima persona, provando a loro volta a diventare dei piccoli/grandi mosaicisti.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per i laboratori è gradita la prenotazione; in caso di maltempo, gli eventi verranno spostati nella Sala didattica di Palazzo del Parco.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17