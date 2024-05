Si è svolta oggi, martedì 21 maggio, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, una nuova presentazione del Master di I livello in Programmazione integrata per lo sviluppo territoriale sostenibile (PIVOT), ideato e realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria.

A un mese dall’apertura delle iscrizioni il direttore del DIGSPES Giorgio Barberis, il direttore dell’Associazione Cultura e Sviluppo e della Fondazione SociaAL Alessio Del Sarto, il presidente della Fondazione CRAL Luciano Mariano, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, la presidenza della Provincia di Alessandria hanno voluto ribadire le caratteristiche del corso, alla sua prima edizione, e le importanti ricadute per il territorio alessandrino.

«Il Master PIVOT – ha sottolineato Giorgio Barberis – organizzato dal DIGSPES in collaborazione con l’associazione Cultura e Sviluppo, si propone come strumento utile a formare professionisti in grado di promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile attraverso progetti che attraggano fondi sul territorio alessandrino. Auspichiamo che le ricadute siano immediate e tangibili con la progettazione e realizzazione di interventi di crescita e miglioramento del territorio e della comunità. A beneficiarne, le Istituzioni locali, gli ETS e il tessuto sociale e produttivo nel suo complesso. Un contributo importante, che il nostro Ateneo è lieto di dare nel contesto complesso nel quale oggi ci muoviamo, con il prezioso sostegno di molti attori territoriali, a partire dalla Fondazione che ci ospita».

«Il Master PIVOT – ha aggiunto Alessio Del Sarto – intende creare un’importante occasione di dialogo, scambio di pratiche e conoscenze tra professionisti che provengono dalla Pubblica amministrazione, dal Terzo Settore, dall’Impresa, dall’Università. L’invito alla partecipazione è quindi rivolto a tutti coloro che sono interessati ai temi dello sviluppo locale, nei termini della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana. Rappresenta l’occasione per costruire una comunità di persone capaci di progettare grandi interventi per un sano sviluppo del nostro territorio. L’obiettivo di costruire una comunità di studenti mista dal punto di vista dell’estrazione professionale è centrale per Cultura e Sviluppo. Solo attraverso la collaborazione concreta, costituita soprattutto dai project work integrati in questo percorso formativo, e la conoscenza delle dinamiche e dei linguaggi reciproci tra i vari settori che si possono costruire grandi progettualità e precise strategie di sviluppo economico e sociale per un territorio. Lavoreremo perché l’impatto di questo master sulla nostra provincia vada ben oltre la conclusione dello stesso e un gruppo coeso di professionisti formati rimanga a rappresentare un motore di sviluppo e innovazione per tutta la collettività».

«Le finalità del Master – afferma il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – sono perfettamente in linea con la strategia operativa della nostra Fondazione che, da un paio di anni, nell’ambito del progetto GRANDI BANDI in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, ha avviato un percorso di formazione del personale della Pubblica Amministrazione volto a potenziare e diffondere una maggiore cultura della progettazione territoriale, con l’obiettivo di stimolare l’utilizzo dei fondi del PNRR, europei, nazionali e regionali. L’idea di formare “specialisti della progettazione” con un Master universitario rappresenta, quindi, una grande opportunità di crescita sia per il settore pubblico e privato della nostra provincia sia per tanti giovani laureati che vogliono perfezionare la loro preparazione».

«Questa iniziativa – sottolinea la presidenza della Provincia di Alessandria – rappresenta un notevole esempio di come la collaborazione tra istituzioni accademiche, enti locali e organizzazioni del settore privato possa dare vita a progetti di alta formazione, fondamentali per il progresso del nostro territorio. Siamo orgogliosi di essere partner di questo Master insieme a una rete di stakeholders di primo piano. Questo Master non solo fornirà competenze avanzate in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ma creerà anche le condizioni per un approccio integrato e innovativo alla gestione del nostro territorio, favorendo la crescita economica e sociale di Alessandria e delle aree circostanti».

Il Master si terrà nell’anno accademico 2023/2024 in presenza da luglio 2024 a luglio 2025. La sede di svolgimento delle lezioni sarà il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, in Via Cavour 84 ad Alessandria. Una parte delle attività si svolgerà anche presso l’Associazione Cultura e Sviluppo, in piazza Fabrizio De André 76.

Oltre allo sforzo congiunto di UPO e Associazione Cultura e Sviluppo, il Master è promosso da Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria e Confindustria Alessandria. ENGAGEDin srl e InEuropa srl, in qualità di partner didattici, contribuiscono alla supervisione dell’offerta formativa. Il fondamentale sostegno viene da Fondazione SociAL, Comune di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il corso è rivolto a professionisti e professioniste che abbiano conseguito almeno un titolo di laurea di primo livello o equipollente, come indicato nel bando di concorso presente sul sito del Dipartimento, nella sezione Didattica – Post Laurea.

Fino al 14 giugno 2024 sono aperte le candidature: tutte le persone interessate sono invitate a leggere il suddetto bando.

È aperta una campagna di fundraising per raccogliere ulteriori fondi a copertura delle spese di partecipazione degli iscritti. Le organizzazioni e le singole persone interessate possono contattare la Direzione all’indirizzo email master.pivot@uniupo.it.