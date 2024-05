Tornano gli appuntamenti di “Narrazioni musicali – quattro passi tra musica ed emozioni” al Day Hospital Onco – ematologico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

In prossimità della Giornata nazionale del sollievo, giovedì 23 maggio, il duo composto da Rudi Bargioni (voce, pianoforte e chitarra) e Antonella Martinelli (voce), con la partecipazione straordinaria di Matt Chiappin (tromba), regalerà dalle ore 17,30 un’antologia della canzone meneghina dal titolo “Milano canta e canticchia”, durante la quale si percorrerà un viaggio lungo un secolo, non solo musicale, partendo da “La bella Gigogin” del 1858 fino ad arrivare alla celebre “Ma mi” di Strehler del 1959. Evento che si terrà intorno al pianoforte donato dalla famiglia Taulino al reparto dell’AOU AL.

Nata per «promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione», la Giornata del Sollievo ora abbraccia quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali.

Il Centro Studi per le Medical Humanities del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi, ha avviato in questo ambito una serie di eventi, tra cui quello di giovedì, per valorizzare le tante discipline, con una particolare attenzione proprio alla cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.

Saranno invece l’oncologo Vittorio Fusco e la psichiatra dall’AOU AL Patrizia Santinon a sottolineare gli aspetti del sollievo, attraverso terapia del dolore, cure palliative e umanizzazione delle cure.

A chiudere l’iniziativa, le volontarie dell’associazione Bios – Donne operate al seno offriranno un piccolo buffet ai partecipanti.