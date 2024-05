In data odierna, presso la sala operativa della Capitaneria di porto di Imperia, è giunta una chiamata di soccorso tramite il numero di emergenza 1530, con la quale veniva segnalata la presenza di una barca a vela di circa dieci metri, a circa due miglia a est del porto di Marina degli Aregai del Comune di Santo Stefano al Mare.

I malcapitati richiedevano l’intervento della Guardia Costiera a causa di difficoltà tecniche nel proseguire in sicurezza la navigazione.

Il tempestivo intervento della Motovedetta “Search and Rescue” CP882 ha scongiurato pericoli maggiori per i due diportisti di nazionalità tedesca, che venivano scortati, in buono stato di salute, fino all’ormeggio all’interno del porto turistico di Imperia – Porto Maurizio.