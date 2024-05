Ci voleva proprio un’anguria per movimentare la giornata degli addetti al controllo di Gestione Ambiente. Protagonisti di due verbali di accertamento, redatti lunedì 27 maggio dalla società di raccolta e trasporto rifiuti e inviati alla Polizia Municipale del Comune di Novi Ligure per l’avvio della procedura sanzionatoria, sono stati due grossi cocomeri che, anziché godersi il fresco sole estivo, hanno pensato bene di fare un giro turistico all’interno dei contenitori sbagliati della raccolta differenziata.

Un’idea originale, senza dubbio, ma che purtroppo è costata cara ai loro proprietari: 50,00 euro di sanzione più 10,00 euro di spese per ogni anguria, per un totale di 120,00 euro. Il motivo? L’indelicato ed errato conferimento dei frutti nei contenitori dedicati alla carta e alla plastica, creando non poco scompiglio tra i rifiuti abituali.

Sembra uno scherzo che fa sorridere alla vista di quelle due angurie troneggiare tra la carta e la plastica; non potevamo non cogliere l’occasione per un pizzico di ironia, ma purtroppo è tutto vero: il gesto non è corretto e ha comportato un disservizio nella raccolta differenziata!

L’episodio, seppur curioso, è un monito per tutti noi: la raccolta differenziata è un impegno serio, che richiede attenzione e senso civico. Gettare i rifiuti nel contenitore giusto non è solo un dovere, ma anche un gesto di rispetto per l’ambiente.

Quindi, la prossima volta che vi ritrovate con un’anguria tra le mani, ricordate: la frutta, come tutti gli scarti alimentari, vanno nel contenitore dell’umido!

Come evitare sanzioni per il conferimento errato di rifiuti.

Leggi attentamente le indicazioni sulle confezioni/imballaggi; nella maggior parte dei casi è riportato il loro corretto conferimento.

In caso di dubbi, consulta il Dove lo butto? sul sito www.gestioneambiente.net o sul’App Junker.