Le parrocchie orionine di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista hanno organizzato, per iniziativa del parroco Don Loris Giacomelli, una tre giorni di iniziative in nome del Santo pontecuronese, che hanno coinvolto Comune, Associazioni, Casa di Riposo, volontari della Protezione civile, Azione Cattolica, AGE, cittadini piccoli e grandi.

All’inaugurazione della mostra di dipinti aventi tutti per tema Don Orione, inaugurata venerdì 24 presso la “chiesa del Bossi”, ha fatto seguito la Cena in Strada sulla via Roma di fronte a S. Maria Assunta, a cui hanno partecipato 14 gruppi di ospiti, ciascuno dei quali con addobbi e menu tipici di un Paese del mondo dove è presente la Congregazione Orionina (Argentina, Brasile, Costa d’Avorio, Filippine, India, Inghilterra, Irlanda, Italia, Madagascar, Polonia, Romania, Spagna, USA e Ucraina).

La giornata di sabato 25 ha visto al mattino un torneo di calcetto nel campetto dell’oratorio; al pomeriggio la presentazione del libretto “Storia della Casa di riposo San Luigi Orione” nel 50esimo di apertura; alla sera Cena sotto le stelle in Piazza Matteotti, con Karaoke.

Solenne celebrazione, domenica mattina, al Monumento di Don Orione; al pomeriggio, Color Run, seguita dalla festa conclusiva in piazza Matteotti: merenda, intrattenimento e premiazione del concorso “Il dolce di don Orione”.

Il successo della manifestazione garantisce la riproposta dell’Orione in Festa anche per il 2025.