Domenica 2 giugno si festeggia il 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Il momento celebrativo si terrà al mattino con il corteo per le vie del centro cittadino e il concerto eseguito dal Corpo Musicale Romualdo Marenco. Il raduno delle autorità e dei cittadini è fissato alle ore 10,15 presso il viale Saffi (altezza giardini pubblici) nell’area antistante il Monumento ai Caduti. Da qui partirà il corteo che dopo aver percorso via Girardengo, raggiungerà piazza Dellepiane intorno alle ore 10,45. Il programma prevede il saluto del Sindaco e il Concerto della Festa della Repubblica, diretto dal Maestro Massimo Cardona, che si terrà nella Corte di Palazzo Dellepiane. Prima del concerto il Sindaco consegnerà un attestato di riconoscenza a Carlo Pulcino, il Brigadiere dei Carabinieri in congedo che il 12 marzo scorso intervenne in difesa di una donna vittima di un’aggressione nel viale Saffi.