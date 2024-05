In occasione della seconda seduta della Commissione speciale temporanea antimafia a Diano Marina, il Presidente Francesco Parrella ha indicato il consigliere di maggioranza Valentina Zeccola come Vicario così come previsto dal regolamento del Consiglio. Zeccola farà le veci del Presidente in caso di sua assenza. “È giovane e volenterosa, ed era corretto riequilibrare la mia nomina indicando quale vicario un componente della maggioranza” il commento di Parrella. La commissione riunitasi lunedì 29 aprile ha deciso di rapportarsi nelle prossime settimane con la Commissione antimafia regionale e con le autorità provinciali, oltre a prendere contatto con le associazioni attive sul territorio in tema di contrasto alla criminalità organizzata. A seguire la Commissione incontrerà le associazioni di categoria e sindacali attive sul territorio, con l’obiettivo di programmare attività di confronto e di sensibilizzazione. Si è inoltre deciso di organizzare altre iniziative pubbliche e dal prossimo anno scolastico di coinvolgere scuole e studenti. La commissione ha concordato di riunirsi nuovamente in occasione degli incontri in programma e senz’altro prima della stagione estiva. “Il clima è stato di assoluta cordialità e di collaborazione tra tutti i membri” ha concluso il Presidente della Commissione Francesco Parrella.

Il 29 marzo scorso si era tenuta la prima convocazione della Commissione speciale temporanea antimafia di Diano Marina, in cui si erano riuniti tutti i membri nominati in occasione del precedente consiglio comunale: il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e i consiglieri Gianluca Gramondo, Valentina Zeccola, Francesco Parrella e Marcello Bellacicco. Nel primo incontro, presieduto dal consigliere Francesco Bregolin, si era proceduto alla votazione del Presidente della commissione antimafia: Francesco Parrella.