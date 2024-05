La Liguria si tinge di rosa in occasione delle due tappe del Giro d’Italia del 7 e 8 maggio. “Nella tappa del 7 con arrivo ad Andora e in quella del giorno successivo con partenza da Genova, come Regione, attraverso l’assessorato al Turismo, abbiamo organizzato l’iniziativa ‘Liguria in rosa’. L’obiettivo è celebrare il passaggio dei corridori con una coreografica macchia rosa che le riprese televisive, specialmente quelle dall’alto, metteranno in evidenza, dando visibilità sulle reti nazionali non solo all’iniziativa ma anche alla bellezza paesaggistica dei Comuni della nostra regione”, dichiara l’assessore al Turismo e ai Grandi eventi.

Nel dettaglio, saranno 20 gli striscioni di colore rosa, lunghi 6 metri e alti 80 centimetri con la scritta ‘Liguria in rosa’ al centro e i loghi del Giro d’Italia, di Regione Liguria e de ‘La mia Liguria’ ai lati, e ben 22mila le bandierine rosa inviate ai Comuni affinché vengano distribuite a tutti gli appassionati che assisteranno al passaggio della corsa a bordo strada.

Nella tappa di martedì 7 maggio (Acqui Terme-Andora) saranno coinvolti Savona e i Comuni della provincia mentre in quella del giorno successivo, con partenza da Genova e arrivo a Lucca, le bandierine e gli striscioni saranno ben visibili fino a Sarzana. “Il Giro d’Italia è una corsa molto seguita e il ciclismo è uno sport molto amato in Liguria che vogliamo esaltare con un momento di entusiasmo e colore. Ringrazio quindi i sindaci dei Comuni coinvolti per la fattiva e preziosa collaborazione”, conclude l’assessore.

La Corsa Rosa sarà celebrata da Regione anche attraverso il maxischermo sul palazzo dell’Ente, a Genova in piazza de Ferrari, che sarà dedicato al Giro nelle serate del 6 e 7 maggio.

