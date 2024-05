Inizia oggi, venerdì 3 maggio, a Diano Marina l’11ª edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna, dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze del settore agroalimentare e dell’enogastronomia, che trasforma per tre giorni l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un vero e proprio teatro all’aperto. In programma expo dei produttori, cooking show, cene a quattro mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e tanto altro ancora.

Questo il programma di oggi, venerdì 3 maggio:

Palco

ore 11.30 inaugurazione ufficiale

ore 13.00 “Aromaticocktail” – gara riservata ai barman, a cura di Aibes

–

ore 15.30 “Tagliatelle di seppia alla maggiorana con zucchine in due consistenze” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi, in collaborazione con Anfass

ore 16.15 “Prato in fiore: calamari, trombette e…” – cooking show, a cura dello chef Hellis Delprato (Pantarei, Diano Marina)

ore 17.00 “Riso: l’ingrediente magico” – cooking show, a cura dello chef Luca Andrè (Soul Kitchen, Torino), specialista della cucina vegetale

ore 18.00 consegna di un riconoscimento a Gianfranco Vissani, super ospite di Aromatica 2024

ore 18.15 “Insalatina tiepida di stoccafisso” – cooking show, a cura della chef Nicoletta “Etta” Lavagna (Enosteria Etta, Borgomaro)

Area incontri

ore 10.00 “La distillazione della Lavanda della Riviera dei Fiori” – laboratorio didattico, a cura dell’azienda agricola Biodiversamente

–

ore 16.00 “Sull’onda del gusto ligure, storie di cucina” (Marco Sabatelli Ed.) – presentazione del libro, con gli autori Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini, con degustazione di bontà da ricette della tradizione

ore 17.00 “10 Mosse per affrontare il futuro” (Solferino Ed.) – presentazione del libro, con l’autore Oscar Farinetti

ore 18.00 “ I vini di Diano d’Alba” – degustazione guidata di etichette delle cantine Rolfo e Cascina Rossa.



“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor), Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”

3-4-5 maggio • Diano Marina IM(Autostrada A10: uscita San Bartolomeo al mare. Stazione ferroviaria: Diano)