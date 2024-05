Si terrà sabato 18 maggio “Ben-essere insieme”, un percorso di esperienze per aiutarci a stare bene, proposto dall’associazione novese di volontariato I.R.I.S. (Insieme Ritroviamo Il Senso).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Novi Ligure, si svolgerà in due momenti. La sede del mattino sarà il Museo dei Campionissimi (ingresso libero) dove, alle ore 9 è previsto il saluto delle autorità. Si prosegue alle ore 9.30 con la presentazione dell’opuscolo dei diritti in oncologia a cura dei volontari dell’associazione. Alle ore 10 si terrà la conferenza “Impariamo dalla dieta Mediterranea. La prevenzione con l’alimentazione” a cura del Dr. Paolo Bellingeri. Infine, alle ore 12.30, ci sarà il pranzo con il menù proposto dal Dr. Bellingeri e preparato dagli allievi del Corso Enogastronomico dell’I.I.S. “Ciampini – Boccardo”. È richiesto un contributo minimo di Euro 10,00 cad., con prenotazione obbligatoria (entro il 15 maggio) al numero 345-6307483.

Nel pomeriggio ci si sposta nella Biblioteca Civica di via Marconi 66, dove, a partire dalle ore 14,30 si terranno tre laboratori paralleli che si ripetono ogni 90 minuti (ingresso a offerta). I tre percorsi di benessere saranno quelli della scrittura terapeutica (con la Dr.ssa Daria Ubaldeschi), danza e movimento corporeo (con il maestro Peter Larsen), tecniche di rilassamento e di respirazione orientali (con il maestro Gianluca Taddei). È gradita la prenotazione al numero 345-6307483.

La partecipazione alla giornata potrà aiutare a mantenere la gratuità dei servizi dell’Associazione I.R.I.S.

ASSOCIAZIONE I.R.I.S.

L’associazione che è apolitica e non ha fini di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione informativa ed il sostegno morale, tecnico e materiale dei malati di neoplasie e delle loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone di:

mettere a disposizione i mezzi ed il personale dell’associazione nell’organizzazione e nella gestione di servizi ed attività al fine di aiutare il paziente e la famiglia sua nello svolgimento di atti quotidiani sia per promuovere attività per la raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature specifiche utili al miglioramento della qualità della vita dei pazienti ed eventuale sostegno economico a quelli in condizioni di necessità;

fornire sostegno nel percorso della malattia qualora si richiedano interventi particolari come l’accompagnamento a visite o il trasporto per trattamenti.

Per informazioni: www.associazioneirisnovi.it – tel. 345 6307483 – info@associazioneirisnovi.it