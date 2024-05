Nel weekend appena concluso le vie del centro di Diano Marina sono state pervase da un’atmosfera davvero magica: una vera e propria celebrazione dei sapori e delle tradizioni della Liguria che ha offerto un’esperienza unica, ricca di colori vivaci e di profumi avvolgenti. Con ospiti illustri come Gianfranco Vissani e Oscar Farinetti, insieme a una selezione di chef rinomati tra cui Ivano Ricchebono, Flavio Costa e Jorg Giubbani, Aromatica 2024 ha offerto un palcoscenico di eccellenza, condotto con professionalità da Andrea Radic: dai cooking show alle degustazioni, passando per presentazioni e cene a 4 mani, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un mondo di sapori e aromi unici, guidati dalla maestria di professionisti del settore.

Il mix di colori accattivanti e profumi invitanti ha creato un’atmosfera coinvolgente e suggestiva, incantando i sensi di chiunque si trovasse a percorrere le vie del centro. 90 espositori, 30 ospiti illustri, 40 eventi e la partecipazione di più di 30 ristoranti del Golfo dianese, nonché bar, gelaterie, panifici, negozi e 12 food truck: si può affermare con certezza che Aromatica si presenta come un’esperienza senza precedenti, con un pubblico di oltre 30.000 visitatori nella 3 giorni dianese dedicata ai profumi e ai sapori liguri.

Momenti di toccante commozione e coinvolgimento emotivo hanno caratterizzato le premiazioni sul palco, che è stato anche cornice di interventi provocatori, aneddoti divertenti e scambi di battute tra giornalisti, chef, imprenditori ed esperti del settore.

Con quasi 40.000 account social raggiunti, ben più di 5.000 interazioni e più di 2.000 contenuti pubblicati sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Aromatica, la manifestazione è stata condivisa da migliaia di visitatori, commercianti, espositori, chef, albergatori e appassionati, trasformando l’evento in una preziosa cassa di risonanza che ha permesso all’eccellenza ligure di essere protagonista assoluta di questo primo weekend di maggio.

Ultima premiata in ordine di tempo, Nicole Viadana, della Dea Diana Gin, cui è stato conferito il premio per lo stand dell’expo dei produttori più bello.