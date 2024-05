Stessa storia. Abbandonano sacchetti di rifiuti per strada, nei campi, accanto alle campane del vetro, sacchi contenenti, come in questi ultimi casi, rifiuti differenziabili, tra cui scatole di medicinali, pacchetti di sigarette, abiti usati e scarpe, bottiglie di plastica e scatole di cartone, vaschette in alluminio, bustine di cibo per gatto; tutti rifiuti che avrebbero potuto essere conferiti senza nessuna fatica nei contenitori della raccolta differenziata, a disposizione di ogni cittadino. Ma chi lo fa non si cura del decoro urbano, dell’ambiente o del costo che la propria azione comporterà per la collettività, “loro” inspiegabilmente preferiscono fare così.

Stessa fine. Per fortuna, sono stati beccati. È la legge del contrappasso: il rifiuto abbandonato diventa la trappola del colpevole! Soprattutto ora che, per contrastare maggiormente questo fenomeno, Gestione Ambiente ha raddoppiato il numero degli addetti ai controlli sul territorio. Nell’ultimo mese quattro gli episodi denunciati a Tortona in Via Guala, Via Postumia, Via Scaura, Via Tito Codevilla. I verbali di accertamento sono stati inviati alla Polizia Municipale per l’avvio della procedura sanzionatoria. I trasgressori, che hanno violato l’articolo 192 del D.lgs 152/2006, che disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, si ritrovano ora a dover pagare una multa salata. Gli passerà la voglia di infrangere la legge e danneggiare l’ambiente?

Gestione Ambiente ricorda a tutti i cittadini di utilizzare i Centri di raccolta e il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net; Numero Verde gratuito 800.085.312), e di scaricare l’app Junker, un aiuto concreto nella raccolta differenziata.