Se nel 2017 Tortona è stata città di arrivo della 14esima tappa del Giro d’Italia nell’anno più importante, cioè quello del centenario, gran parte del merito lo si deve a Vittoria Colacino che all’epoca ha raccolto decine di sponsor senza gravare sul Bilancio comunale. È una delle tante cose che la Tortonese ha fatto quando era assessore allo sport e al personale, un incarico che l’aveva vista impegnarsi a fondo per migliorare Tortona e che adesso, dopo una legislatura in cui aveva scelto di non partecipare alla competizione elettorale, la rivede “rimettersi in gioco” e candidarsi a Consigliere Comunale con Forza Italia per sostenere il Sindaco Federico Chiodi.

L’abbiamo avvicinata per comprendere meglio i motivi di questa sua scelta che rappresentano sicuramente un valore aggiunto nella squadra del Sindaco uscente che può fregiarsi di nomi importanti e uno di questi è proprio quello di Vittoria Colacino

Quali sono le tue esperienze passate che ritieni possano contribuire al successo della tua candidatura?

La mia prima esperienza politica risale a 10 anni fa, in occasione del periodo legislativo 2014 – 2019, quando ho ricoperto il ruolo di assessore allo sport ed al personale. È stata un’esperienza positiva, difficile e costruttiva che mi ha fatto conoscere profondamente la macchina comunale ed i suoi dipendenti. Ho imparato ad apprezzare il loro prezioso contributo, ho capito che le buone idee per essere realizzate necessitano di risorse umane che il comune di Tortona possiede. Ho deciso di rimettermi in gioco per conseguire nuovi risultati e mettermi al servizio del cittadino lavorando con impegno e passione.

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a candidarti alle prossime elezioni comunali?

Voglio continuare il percorso intrapreso portando nuove idee nell’ambito dello sport e del sociale con spirito di volontariato ed aiuto al prossimo. Durante il mio mandato ho organizzato molti eventi, tra cui la festa dello sport, l’arrivo del Giro d’Italia, la camminata della salute, incontri contro la violenza sulle donne e progetti sociali di mutuo aiuto alle classi più deboli ed in difficoltà con particolare attenzione ai bambini ed alle persone disabili. Tutto ciò è stato possibile senza impattare sul bilancio comunale, grazie al sostegno finanziario da parte di aziende e privati che hanno creduto nei miei progetti. Ho sempre ascoltato i cittadini e sono stata una presenza costante attenta ai bisogni di tutti, cercando soluzioni per risolvere i loro problemi.

Perché i cittadini dovrebbero darti il voto?

Perché sono una persona umile, concreta ma molto determinata e metto sempre passione e impegno in quello che faccio; perché voglio proseguire a lavorare per la città in cui vivo e dove ho cresciuto i miei figli portando la mia esperienza di donna e madre che ben conosce le problematiche della famiglia. Io provengo da una storia difficile, fatta di sacrifici per questo voglio portare il mio contributo attivo al buon Sindaco Chiodi e al suo programma. In sintesi sono pronta ad ascoltare e a mettermi a disposizione della comunità, al servizio dei più deboli e dello sport. Il mio motto è “passione, determinazione, impegno.”

Angelo Bottiroli

