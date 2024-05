Come ogni anno dal 2005, cioè da quando è stata ideata in Francia, si celebrerà anche quest’anno nel mese di maggio la “Notte Europea dei Musei” nella quale si aprono al pubblico i musei nazionali fino a tarda notte e si consente l’ingresso ai visitatori ad un prezzo simbolico.

A tale iniziativa aderiscono un gran numero di musei dei paesi europei, tra questi paesi l’Italia che celebrerà in questo 2024 la ricorrenza, sabato 18 maggio.

In tale data la Fondazione C.R. Tortona parteciperà all’evento aprendo dalle ore 21,00 fino alle ore 23,00, la Casa d’Artista del pittore Angelo Barabino.

L’evento celebrativo si caratterizzerà nella visita della Casa dove il pittore ha vissuto con la famiglia ed ha operato con la sua arte per un quarto di secolo, un luogo, una casa che recentemente hanno beneficiato di significativi interventi per riportarli all’originaria bellezza, un piccolo spazio museale dove è possibile ripercorrere attraverso ottanta opere la parabola artistica di un grande artista e di un uomo che ha lasciato una profonda traccia nella storia della nostra città.

La “Notte” offrirà, inoltre, a beneficio di tutti i visitatori, una performance artistica realizzata dalla “Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein” dal titolo Improvvisamente nel giardino, pantomima comico poetica che vede come autori ed interpreti Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi.

L’appuntamento quindi è per sabato 18 maggio 2024 a partire dalle ore 21,00 a Tortona presso la Casa d’Artista Angelo Barabino in via Angelo Barabino,10 (già via Fornaci).

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.