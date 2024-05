La segnalazione arriva da una nostra lettrice e riguarda Romeo, un gatto di quattro anni dolce e in cerca di affetto perché il suo padrone per motivi di lavoro deve andare all’ estero e non può portarlo con sé.

Il micio non è castrato né vaccinato ma gode di ottima salute.

L’animale che rischia di non avere futuro ringrazierebbe di cuore chi lo volesse nella sua vita.

Chi fosse interessato ad averlo gratuitamente può chiamare Maria al numero 3460443183.