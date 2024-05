Nell’ambito della “vetrina letteraria” organizzata dalla Libreria-Editrice Ticinum di Voghera, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune – dal suggestivo titolo “VogherAutori” – si svolgerà mercoledì 15 maggio a Voghera, alle ore 17.30, presso la Sala Zonca in piazza Meardi 2, la presentazione del nuovo libro dello scrittore castelnovese Roberto Carlo Delconte, il quale dialogherà con Claudia Boccalini, già dirigente scolastico, che conosce molto bene l’autore. Ci saranno anche brevi intermezzi musicali a cura di Eros Zanella e Sergio Bellomo; mentre al termine dell’incontro l’Istituto alberghiero ENAIP di Voghera (presso il quale il prof. Delconte ha insegnato per alcuni anni) offrirà un simpatico “aperitivo con l’Autore”.

Il libro proposto è un diario che contiene moltissime annotazioni dell’autore, il quale spesso cita fatti e persone che ha incontrato nelle sue numerose e varie esperienze di vita. L’opera è un chiaro omaggio ai diari di Pier Angelo Soldini, ed è costruito – secondo l’insegnamento di questo importante scrittore castelnovese – come una sorta di “romanzo-diario” nel quale il protagonista è l’autore stesso del libro, che si racconta senza filtri o finzioni. Un’opera dunque viva, scorrevole ma anche ricca di cultura, in grado di offrire ai lettori infiniti spunti di osservazione anche per la propria vita interiore.