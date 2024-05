Inchiostro Festival è il luogo dove è possibile scoprire come prendono forma le immagini che popolano il nostro immaginario visivo, dove i migliori illustratori si ritrovano per raccontare una storia partendo dal foglio bianco, sotto i nostri occhi.

Non cambia la formula centrale di questo evento culturale che ospiterà sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 nel Chiostro di Santa Maria di Castello, in una residenza artistica breve, tanti illustratori, calligrafi, stampatori d’arte per creare un vero e proprio laboratorio d’eccellenza del segno e della manualità aperto ad un pubblico attivo e coinvolto fra workshop, incontri e spettacoli serali.

Ogni edizione viene abbinata ad un tema, una parola ispiratrice che, insieme ad una citazione, ne racconta l’origine e amplia gli stimoli creativi: quest’anno si è scelto la parola simbolo “Riflessi” che, dopo unaquadrilogia sul tema ambientale che continua a nelle iniziative di street art, come quelle realizzate con l’artista Luca Font ed Egato6 nelle scuole di secondo grado per #Beretraspartente (e nelle azioni pratiche per la tutela dell’ambiente messe in atto dentro il festival con “Questo non è un bicchiere”), guarda ora dentro e ci porta in un viaggio nell’animo umano.

Per due giorni la Città sarà Capitale dell’illustrazione, accoglierà artisti di provenienza nazionale e internazionale, uniti nell’eccellenza della manualità e dell’espressione grafico-visiva.

L’Associazione Inchiostro Festival, con il patrocinio del Comune e Provincia di Alessandria, organizza la manifestazione grazie al prezioso supporto di volontari, professionisti e partner tecnici d’eccellenza che, insieme ad aziende partner, riescono a proporre un’esperienza unica per il visitatore che inizia già il con la festa di benvenuto venerdì 31 maggio con l’AperInchiostro, in via Dante 45 presso Inn Ale Cafè, fra musica e brindisi.

Gli artisti sono ospitati nel Chiostro pernottando nell’Ostello, per lavorare, confrontarsi, esibirsi e coinvolgere il pubblico in workshop e spettacoli che dureranno l’intero fine settimana.

Il sostegno alla manifestazione è affidato all’importante contributo dei soci e dei fan dell’Associazione, principali finanziatori tramite le donazioni all’ingresso dell’evento e le tante prenotazioni on-line (utili anche per potersi prenotare ai workshop), i contributi dati durante le partecipazioni alle tante iniziative culturali proposte in Città.

Fondamentali sono le aziende private, che credono in un progetto di qualità riconosciuto a livello nazionale, e che trovano affinità fra l’eccellenza del loro lavoro e la sapiente manualità artistica capace di lasciare un segno in città.

Il linguaggio visivo principale della manifestazione per dieci anni è stato costituito dal bianco e nero dell’inchiostro, ma ora si apre a tutti i colori per ampliare il fascino delle opere realizzate con tante e differenti tecniche manuali.

Insieme ad artisti del segno come i calligrafi danno insieme forma alle idee, trasmettono e moltiplicano la loro visione con gli artigiani stampatori che, con le tecniche di stampa tradizionali che vanno dai caratteri mobili di piombo e legno fino al torchio, la serigrafia, la risograph e la cianotipia coinvolgono il pubblico nello sperimentare in prima persona questo viaggio affascinante. Dal foglio vuoto alla stampa d’arte, dalla voglia di comunicare alla stampa fra esempi di autoproduzione a fumetti o progetti editoriali partecipati e unici.

Ad un tratto arriva il tempo di fermarsi.

Grandi viaggi, esplorazioni e nuove scoperte ci guidano e suggeriscono una nuova direzione. Sulla soglia, per non perdersi nel labirinto della mente, volgiamo lo sguardo a paure, desideri, pulsioni e pensieri che si formano, si plasmano, evolvono liberi in un continuo riflesso tra l’io e il mondo, tra il dentro e il fuori, tra il sapere e il non conoscere.

Ci specchiamo negli altri per ritrovarci, riflettiamo per capire l’altro, disegniamo nuovi confini, creiamo nuovi linguaggi.

“A quel tempo il mondo degli specchi e il mondo degli uomini non erano come adesso incomunicanti… per gli specchi si entrava e si usciva.” Jorge Luis Borges Manuale di zoologia fantastica (Animali degli specchi)

Si ringraziano per il supporto la famiglia Sassi, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gruppo AMAG, Libraccio, Pentel Italia, Camerano sas, Inn Ale Cafè, Il Chiostro Hotel & Hostel e birrificio CANEDIGUERRA. Per il loro sostegno ringraziamo anche i partner tecnici fra cui Cartiera Favini, Aquattro Servizi Grafici, Borciani e Bonazzi, Enaip Piemonte, Casa di Quartiere, OrtoZero, Porto Idee, Ristorazione Sociale, Associazione Arbitri, The British Center, FAI – Fondo Ambiente Italiano – delegazione di Alessandria, Kimono, Costruire Insieme, Egato6, Amag Reti Idriche e Amag Ambiente.

Fondamentali anche i partner culturali come Autori di Immagini, ACI Associazione Calligrafica Italiana, C.atWork Creative, Tapirulan, Illustri Festival, Graphic Days Torino ed EGAIR.eu

Gli Artisti

Il Festival accoglie ogni anno circa 50 artisti tra i migliori della scena italiana e internazionale dell’illustrazione, della calligrafia e della stampa d’arte che si cimentano con opere realizzate in tempo reale ed espongono le loro ultime creazioni che si possono acquistare o andranno all’asta.

Fra loro gli artisti ospiti di questa edizione sono: Carlo Stanga, Marco Somà, Olesia Sekeresh (Ucraina), Joey Guidone, Serena Gianoli, Alberto Casagrande, Margherita Caspani, Pablo Cammello, Toni Demuro, Matteo Baldrighi, Lucia Carlini, Carlos Lalvay Estrada, Daniela Ferretti, Giulia Garofalo, Andrea Oberosler, Mattia Picariello, Piger, Greta Puccini. Le stamperie ospiti sono Malleus (Tortona), Archivio Tipografico (Torino), Antica Stamperia d’Arte Busato (Vicenza), Betterpress Lab (Roma), Stamperia d’arte fondazione Il Bisonte per lo studio dell’arte grafica (Firenze), Print Club Torino e con i nuovi granditissimi ingressi di Fallani (Venezia) e Pica (Genova).

Con la presenza straordinaria di Riccardo Guasco, autore del manifesto e co-fondatore del festival, Flavio Rosati e Anna Rossi di Autori di Immagini, Giulia Pavani di Morsi Editore e Gianluca Garofalo di C.atWork Agency.

Workshop / esposizioni / speech e panel

Durante il giorno i visitatori potranno partecipare ad attività gratuite: workshop di illustrazione, di serigrafia, stampa a torchio, xilografia, stampa a caratteri mobili e molto altro ancora. Come cornice sono presentate e allestite quest’anno le esposizioni dei lavori dei partner di Inchiostro Festival fra cui Mors Festival con “Un prato di bacche”, Bo-it! con “Sconfinando Bologna”, il decennale di Betterpress Lab “Dieci anni di verità e resistenza”. In particolare saranno esposti anche le illustrazioni dei dieci finalisti del Concorso per Giovani illustratori di Inchiostro Festival, che la domenica vedranno l’annuncio dei tre vincitori. Gli autori provengono delle Accademie, Istituti specializzati, scuole e Università italiane e straniere. Nella sala degli affreschi si svolgono anche presentazioni e dibattiti sulle ultime tendenze del mondo dell’illustrazione, raccontante nel programma, e vengono registrate per diventare parte dell’archivio audio del festival sotto forma di podcast.

Performance / battaglie / musica / danza

Di sera il chiostro si animerà con performance artistiche, sperimentazioni grafico-sonore e video proiezioni a cura degli artisti e altri ospiti. In particolare dalle 21:30 sul palco principale potrete assistere a “Riflessi”, performance di danza a cura di Radic’Arte con la partecipazione della scenografa e illustratrice Martina Dirce Carcano. A seguire l’ormai famosa e attesa “Battle degli illustratori”, dove gli artisti ospiti si sfidano per cinque minuti, due a due, disegnando a colpi di inchiostro sui “Riflessi Sonori”, sonorizzati e interpretati dal vivo da Globular Waves – Komorebi.

A chiudere dalle ore 23:00 il Dj Set di Euca – Komorebi.

Impiastro Festival

Il festival dentro il festival è dedicato a bambini e preadolescenti, educatori e genitori, e rappresenterà l’occasione per scoprire e imparare trucchi e segreti del mestiere dell’illustratore, dello stampatore o del calligrafo. Tanti laboratori con un solo imperativo: divertirsi tantissimo!

Oltre ai workshop da prenotare torna l’atteso “S.O.S. fumettista”: un gigantesco poster da colorare aperto alla fantasia dei più piccoli (e degli adulti chi si sentono ancora bambini) su disegni tratti da “Nove Maghi”, di Martoz, Jazz Manciola e di tutto il collettivo di Trincea Ibiza.

Concorso Giovani Illustratori

Inchiostro Festival promuove ogni anno il concorso gratuito per giovani illustratori, un bando internazionale aperto a tutti gli aspiranti artisti di età compresa fra 16 e 25 anni, in tema con l’argomento dell’edizione in corso. La direzione artistica di Inchiostro Festival ha selezionato le dieci opere fra le migliori in concorso, che verranno esposte al pubblico durante l’evento. Tre di queste saranno scelte e premiate, da una giuria formata dagli stessi artisti che partecipano al festival, con la partecipazione alla prossima edizione come artisti ospiti a tutti gli effetti, inseriti in cartellone.

Il primo classificato inoltre, verrà inserito nell’Annual degli illustratori italiani, pubblicato dall’associazione Autori di Immagini e presentato alla Bologna Children’s Book Fair 2025.

L’autore che mostrerà il miglior talento e attitudine per gli albi illustrati, a giudizio della direzione artistica e degli art director dell’Agency C.atWork, vince la seconda edizione del Premio Editoriale, un percorso di perfezionamento professionale ai fini della progettazione e pubblicazione di un proprio albo illustrato. In mostra le opere di Alessia Veroli, vincitrice dell’edizione 2023.

Infine, all’autore della alla miglior illustrazione realizzata con una stampa d’arte, andrà il Premio speciale “Franco Sassi”, un Master da svolgere presso uno degli stampatori partner del festival per ideare, creare e stampare (al torchio, in serigrafia o con tecniche tradizionali), una propria opera in tiratura limitata. Anna Chiara Stagi è stata la vincitrice del premio 2023.

Il festival in numeri

9 edizioni

340 artisti ospiti

30 workshop gratuiti all’anno

2.000 visitatori all’anno

40 fra volontari e fotografi

26.000 followers sui social network

Programma

Il programma ufficiale con tutti gli orari, gli ospiti, i workshop che si possono prenotare e gli speech a cui si potrà assistere sono pubblicati sul sito web: www.inchiostrofestival.com/web/inchiostro-festival-2024

Consigliabile la prenotazione del braccialetto per ingresso al Chiostro e workshop gratuiti:

www.inchiostrofestival.com/web/prodotto/inchiostro-2024-prenotazione-ingresso

Associazione Culturale “Inchiostro Festival aps”

c/o Chiostro di Piazza Santa Maria di Castello 14, Alessandria (AL) Italia