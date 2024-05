Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, la Sala Don Piana di Diano Marina ha ospitato la seconda edizione del Torneo Internazionale Week-End di Scacchi “Città di Diano Marina”. L’evento ha visto la partecipazione di circa 60 giocatori, molti dei quali provenienti da fuori provincia e da diversi paesi europei come Svizzera, Principato di Monaco e Francia. Il torneo si è concluso con la vittoria del Maestro francese Ludwig Remi, che ha superato per spareggio tecnico diversi Maestri Internazionali, tra cui il forte connazionale Daniele Genocchio.

Tra i partecipanti, si sono distinti anche alcuni giovani scacchisti alla loro prima esperienza ufficiale. Il tredicenne Luca Donati Noberini ha ottenuto risultati notevoli, seguito da Alessandro Olivieri e dal piccolo Christian Grana, di soli otto anni.

Il Torneo Internazionale Week-End di Scacchi “Città di Diano Marina” si conferma dunque un appuntamento importante per gli appassionati di scacchi, contribuendo a promuovere lo sport e la cultura degli scacchi. Il Direttore Tecnico del Torneo, Paolo Formento, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, ringraziando il Comune di Diano Marina e l’Assessore Luca Spandre per il loro sostegno. “Siamo molto soddisfatti della seconda edizione di questo torneo” ha dichiarato Spandre. “Cercheremo, insieme agli organizzatori, di prolungare i giorni di gara in occasione della prossima edizione.”