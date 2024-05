E’ ufficiale: sono state divulgate oggi e liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Tortona. Cinque sono candidati alla carica di Sindaco e 133 a quella di Consigliere comunale, tuttavia, poiché soltanto uno diventerà primo cittadino e i candidati sindaco sconfitti potrebbero essere eletti come consiglieri comunali se otterranno i voti necessari, il totale porta a ben 137 persone in lizza per uno dei 16 posti da consigliere comunale, di cui 10 andranno alla coalizione vincente e sei alla minoranza.

Di seguito il manifesto con tutti i nomi e i dati dei candidati in lizza che trovate anche nel documento ufficiale https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2024/05/100×70-Tortona.pdf