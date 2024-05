Il 4 e 5 maggio un intero weekend dedicato ai giardini con incontri, camminate e le visite alle più incantevoli fioriture primaverili

Puntuale come le fioriture primaverili che colorano le colline del Monferrato, torna nel primo fine settimana di maggio l’appuntamento con “Ponzano in… Giardini Aperti”, la manifestazione promossa da Comune e Pro loco di Ponzano Monferrato che dedica un intero weekend ad iniziative sul tema del giardino e alle visite agli angoli fioriti delle dimore storiche del borgo situato a pochi passi dal Sacro Monte di Crea. Si comincerà nella mattinata di sabato 4 maggio con un momento di confronto e approfondimento dal titolo “Dal paesaggio al giardino”, previsto a partire dalle ore 10 presso la Sala Consiliare di Piazza Marconi 1 con lo slogan “ricreare la natura”. Sarà un’opportunità per riflettere sul ruolo del giardino e del paesaggio con esperti di progettazione, turismo e con la presenza delle realtà associative in ambito agricolo che rappresentano le aziende di un settore primario al centro dei riflettori in questo momento storico caratterizzato da difficoltà e nuove prospettive. Nutrita la lista dei relatori che parteciperanno al talk fra i quali l’architetto Silvio Carlevaro, direttore del GAL Basso Monferrato Astigiano che tratterà il focus “Ambiente e Paesaggio, la natura e gli esseri umani”, Fabiola Serra, guida naturalistica che parlerà di “Giardini Spontanei”, l’architetto Luca Zanellati di Asproflor in “Fiorire è accogliere” ed ancora Gabriele Carenini (Presidente CIA Piemonte), Mauro Bianco (Presidente Coldiretti Alessandria) e infine Paola Sacco(Presidente Confagricoltura Alessandria) che porteranno il loro contributo sul tema “L’agricoltura in questo momento storico: criticità e opportunità”. Alle ore 19 di sabato, in piazza Unità d’Italia, si terranno invece l’incontro musicale e la cena a base di griglia e birra a cura della locale Pro Loco con “Los Bukoski” e la loro musica “Demensial piemunteis”.

Domenica 5 maggio la giornata sarà invece tutta da vivere en plein air, fra profumi, colori e suggestioni dei giardini e paesaggi di Ponzano Monferrato. Appuntamento alle ore 9 in piazza Unità d’Italia per la partenza della camminata “Di Giardino in Giardino”, organizzata in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina (prenotazioni al numero telefonico 339 4188277) su un itinerario lungo circa 8 km e di facile percorrenza. Il tracciato consentirà ai partecipanti non solo di ammirare scorci primaverili delle colline del cuore del Monferrato ma anche di poter toccare le varie dimore storiche ponzanesi che possiedono maestosi giardini e parchi che, per l’occasione, sono aperti al pubblico. Tutti i visitatori potranno infatti accedere agli spazi fioriti di Villa Il Cedro, Villa Marta, Castello di Ponzano e Castello di Salabue che compongono da tempo la De.Co. del “Giardino Diffuso”. Le visite sono previste fra le ore 10 e le 12 e, nel pomeriggio, fra le 14 e le 18 e sono ad ingresso gratuito con il coordinamento degli operatori turistici volontari di Ponzano Monferrato. Inoltre, anche quest’anno, sarà possibile effettuare due tour (alle ore 10 e alle 16,30) allo straordinario Zoo Artistico di Salabue, con le installazioni diffuse a cura dell’artista e patron di casa Giancarlo Bonaventi. Quest’ultimo è un artista ed esperto di allestimenti e decorazioni che dalla sua Milano ha scelto da tempo il Monferrato come buen retiro lasciandosi ispirare nelle sue creazioni dalla natura di Ponzano Monferrato. Il suo giardino di Salabue è divenuto quindi un palcoscenico per uno zoo davvero speciale popolato da animali incontrati in vari viaggi (fra questi un gallo, due impala e una pantera) e qui modellati, utilizzando il ferro, nella cornice naturale delle colline Unesco.

Alle 12,30 la Pro Loco di Ponzano Monferrato servirà il pranzo, accessibile anche ai camminatori mentre nel pomeriggio della domenica le visite ai giardini saranno animate dalla musica popolare dei “Brich & Foss” alle 15,30 a Ponzano e alle 17,30 a Salabue.

Gli organizzatori ricordano la necessità di prenotazione ai vari eventi del weekend per una miglior organizzazione: sarà possibile registrarsi presso l’info point allestito in piazza Marconi oppure telefonicamente (366 2815499).

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per info: Pro Loco di Ponzano Monferrato: Tel. 366 2815499.