Nel mondo della mixology, dove la creatività si fonde con la precisione e l’arte, ogni competizione è un’opportunità per gli artisti del cocktail di mostrare il proprio talento. Aromaticocktail rappresenta uno dei palcoscenici più prestigiosi per i bartender liguri, che in occasione di Aromatica possono dimostrare le proprie abilità nella creazione di cocktail che incantano non solo il palato, ma anche l’anima.

Organizzata con cura dall’Associazione Italiana Barman e Sostenitori (Aibes), l’Aromaticocktail è molto più di una semplice gara di cocktail; è un rituale annuale in cui si celebra la maestria, la passione e l’innovazione nel mondo dei drinks. Quest’anno, la competizione ha visto la partecipazione di alcuni dei bartender più talentuosi della Liguria, ognuno portando con sé un’esperienza unica e una visione distintiva.

Il vincitore indiscusso di questa edizione è stato Matteo Calcagno del locale “The Balance” a Savona, con il suo straordinario drink “Vento di Ponente”. Un connubio di sapori che evocano la freschezza e la vivacità del vento che soffia dal mare, il cocktail di Calcagno ha conquistato i giudici grazie alla sua complessità e alla sua capacità di trasportare chi lo assapora in un viaggio sensoriale unico.

Al secondo posto si è classificato Nicola Perotti del locale “Drinx” a Sanremo, con il suo affascinante cocktail “Cuor di Rosmarino”. Un’esplosione di aromi che unisce la dolcezza del cuore alla robustezza del rosmarino, il drink di Perotti ha saputo conquistare i palati più esigenti, confermando la sua posizione tra i migliori bartender della regione.

Al terzo posto, abbiamo visto il ritorno trionfale di Lorenzo Verdecchia (Hotel Gabriella, Diano Marina) vincitore della scorsa edizione di Aromaticocktail. Quest’anno, con il suo enigmatico cocktail “La Grande Incognita”, Verdecchia ha continuato a stupire e a sorprendere, dimostrando perché è considerato uno dei maestri indiscussi dell’arte del cocktail.

Oltre ai vincitori, la competizione ha visto la partecipazione di altri talentuosi bartender, ognuno con il proprio stile unico e la propria firma distintiva. Donatella Uslenghi dell’Eden Diano Marina ha presentato il suo elegante cocktail “Eden”, mentre Fiore Pappaleo del Grand Hotel Mediterranee ha deliziato i presenti con il suo raffinato “Mediterranee”. Davide Verderio dell’Hotel Caravelle ha proposto il suo incantevole “Cap Caravelle”, mentre Fabio Tassi del “Loano 2 Village” ha portato un tocco di freschezza con il suo omaggio al vincitore, “Vento di Ponente”. C’era anche Igor Kotsur, dei Bagni Italia & Drinks con il suo drink “Ti-Molesto”.

Anche quest’anno Aromaticocktail 2024 è stata una celebrazione straordinaria della creatività, dell’innovazione e della passione che animano la comunità bartending italiana. Ogni drink presentato è stato un’opera d’arte unica, creata con cura e dedizione da maestri del loro mestiere. E mentre i vincitori si godono il meritato riconoscimento, tutti i partecipanti hanno dimostrato che, quando si tratta di cocktail, l’Italia è davvero un paese ricco di talento e ispirazione.