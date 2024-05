Quarantasettenne della provincia di Lecce, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1998, dopo la maturità scientifica.

Al termine del corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, nell’agosto 1999 inizia la carriera nel 7° Reggimento “Trentino Alto Adige”, partecipando alle missioni di peacekeeping in Kosovo, Macedonia del Nord e Bosnia fino al 2001.

Nel 2003, vince il concorso per la Scuola Marescialli e, al termine del biennio presso le scuole di Velletri e Firenze, dal luglio 2005 viene assegnato alla Stazione Carabinieri di Napoli Secondigliano, in quegli anni teatro di una sanguinosa faida tra clan camorristici, dove matura una intensa esperienza professionale.

Nel settembre 2007, ottiene il trasferimento alla Stazione Carabinieri di Casale Monferrato e nell’ottobre 2008 a quella di Vignale Monferrato, assumendone il comando a febbraio 2010, retto fino allo scorso 30 aprile.

Negli anni vignalesi, si occupa di numerose indagini, dai furti in abitazione alle violenze di genere, con professionalità e disponibilità, facendosi apprezzare dalle Istituzioni locali e dalla cittadinanza.

Dal 1° maggio ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Casale Monferrato, secondo comune più popolato della provincia e importante centro all’interno del triangolo industriale.

Laureato in Scienze per la Sicurezza, è appassionato di fotografia e di running, e condivide la passione per lo sport con i figli Alessandro, provetto calciatore di 13 anni, e Caterina, fantastica ballerina di 9 anni. Sua moglie Barbara, salentina come lui, è docente di lettere.