Era il 16 maggio 2004 quando in Piazza San Pietro, Papa San Giovanni Paolo II proclamò Santo il nostro Don Orione e quest’anno abbiamo la gioia e la grazia di celebrare il XX° di questo importante traguardo. Il nostro santo Fondatore sappiamo quanto nel mondo è venerato ed invocato da tanti fedeli che ne sono figli e figlie a lui devoti. Nel nostro santuario della Madonna della Guardia di Tortona si celebrerà con grande solennità questo evento che vuole chiamare tutti a prendervi parte perché tutti devono sentirsi riconoscenti a quanto nella vita a compiuto per il bene del prossimo in una carità “senza confini perché dilatata dalla carità di Cristo” come fu definito nell’omelia il giorno della Canonizzazione.

La solennità sarà preceduta da un triduo in preparazione 13 – 14 – 15 maggio (Sante Messe ore 8 – 9 – 10 – 17)

Lunedì 13 alle ore 20.45 Santo Rosario cui sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi insieme alle loro famiglie.

Martedì 14 alle ore 10.45 Santa Messa per tutti i ragazzi e loro insegnanti delle Scuole cittadine

Mercoledì 15 alle ore 09.45 Santa Messa per le opere di carità con la presenza dei bambini del Piccolo Cottolengo, le nostre Suore della Casa Madre e in nostri anziani della Casa di Riposo del Centro Mater Dei. Una Messa “di famiglia” introdotta proprio dopo la Canonizzazione dall’allora superiore generale don Flavio Peloso, ed ora dopo gli anni della pandemia, riprende con grande fervore con la presenza dell’intera famiglia carismatica orionina in tutti suoi rami (religiosi, religiose e laici). Al termine, il rettore don Renzo Vanoi che presiederà la celebrazione consegnerà a tutte le Case il quadro di Maria “Mater Dei” come indicato dai superiori in questo Anno mariano – orionino che stiamo vivendo e celebrando qui a Tortona con una celebrazione mensile.

Giovedì 16 SOLENNITA’ DI SAN LUIGI ORIONE – Sante Messe ore 8 – 9 – 10 – 18

alle ore 10.00 Santa Messa con i sacerdoti della diocesi presieduta dal vescovo diocesano S.E. Rev.ma Mons. Guido Marini

alle ore 18.00 SOLENNE PONTIFICALE presieduto dal vescovo diocesano S.E. Rev.ma Mons. Guido Marini animato nel canto dalla Corale del “San Luigi Orione” del Santuario diretta dal M° Enrico Vercesi.

A tutti l’invito di prendere parte alle celebrazioni che ci chiamano a rendere grazie a dio per il dono del nostro San Luigi Orione.