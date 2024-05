Ritorna nel fine settimana di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 maggio, la Fiera e Festa di Santa Croce, organizzata dal Comune di Tortona con diversi appuntamenti religiosi e della tradizione.

Il programma prevede: venerdì 3 maggio alle ore 21, in Duomo, “Elevazione Sprituale in musica” a cura della Cappella Musicale della Cattedrale; sabato 4 maggio alle ore 16.30 nella Sala convegni della Biblioteca Civica, la presentazione del libro “Tortonesi di ieri, Oggi e domani” di Angelo Bottiroli; domenica 5 maggio alle 10:30 in Cattedrale, la santa messa presieduta da Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona; domenica 5 e lunedì 6 dalle ore 10.30-12.30 e 15-19, in piazza Duomo, “Mettiamoci alla prova” educazione stradale in piazza per bambini e ragazzi realizzato a cura della Polizia Locale e della associazione Moto Club Valli Tortonesi, riservato ai minori da 6 a 11 anni. Come sempre, per le vie del centro saranno installate le bancarelle della fiera, mentre in piazza Allende è già presente il luna park.

Per tutti e tre i giorni di sabato, domenica e lunedì dalle ore 15:30 alle 19, a Palazzo Guidobono, è prevista l’apertura straordinaria con visite guidate al MA-DE Museo Archeologico Dertona e alla rinnovata Pinacoteca Civica.