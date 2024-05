Nel contesto dinamico dell’industria automobilistica, innovazione e adattabilità sono la chiave per affermarsi come realtà competitiva. Con anni di esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, Agrati continua a riscrivere gli standard del settore, distinguendosi come leader nel campo dei sistemi di fissaggio.



Nell’articolo di oggi vediamo come le tecnologie innovative di Agrati stiano rivoluzionando lo scenario delle soluzioni di fissaggio, garantendo una qualità senza precedenti in termini di prestazioni e affidabilità.



Fissaggio su misura: l’eccellenza di Agrati al servizio dei clienti



Dedita alla produzione di viti autofilettanti, autoformanti e autopulenti, Agrati si posiziona come azienda pionieristica nel settore dei sistemi di fissaggio per l’industria automobilistica e non solo.

Grazie alla sua esperienza consolidata, l’azienda esegue trattamenti termici conformi agli standard automotive internazionali, garantendo una resistenza e una durata ottimali dei suoi prodotti.

I trattamenti termici – che includono tempra, cementazione e carbo-nitrurazione – vengono eseguiti con precisione e rigore, in stretta conformità con le normative ISO 898-1. Ciò consente ad Agrati di personalizzare le sue viti per soddisfare le specifiche esigenze di ogni applicazione, assicurando un montaggio efficiente e affidabile.



Grazie all’esperienza maturata nel settore dei sistemi di fissaggio, Agrati mette a disposizione attrezzature di laboratorio all’avanguardia, consentendo l’esecuzione di test e verifiche ad alta precisione. Questo servizio, denominato Co-Design, rappresenta un’opportunità unica per i clienti di essere partecipi dell’intero processo produttivo.

Entrando più nei dettagli, Co-Design di Agrati è un’innovativa offerta che coinvolge un team integrato composto dal Servizio Tecnico al Cliente (TCS) e dal team di Ricerca e Sviluppo (R&D). Questi due dipartimenti collaborano strettamente assieme al cliente per progettare, testare e convalidare tutti i nuovi componenti dei veicoli.

Un sodalizio che offre un approccio completo e finemente personalizzato, dove Agrati lavora a stretto contatto con il committente per comprendere appieno le sue esigenze e sviluppare soluzioni su misura che soddisfino i più elevati standard di qualità e affidabilità.

Grazie alla combinazione di competenze tecniche e conoscenze approfondite del settore, il team di Co-Design di Agrati è in grado di guidare il cliente lungo l’intero processo di sviluppo, dall’ideazione alla realizzazione finale, garantendo risultati ottimali e in linea alle stringenti richieste dettate dal settore.

Un team di ricerca dedicato alla progettazione di soluzioni sostenibili



Guidata dall’ambizione di fare una differenza significativa, Agrati si contraddistingue per il suoimpegno continuo nella ricerca e nell’innovazione, avvalendosi di un team dedicato e altamente qualificato.

Il team di ricerca di Agrati è caratterizzato dalla sua dedizione alla ricerca e al mantenimento degli elevati standard qualitativi, concentrandosi sulla progettazione e produzione di soluzioni di fissaggio destinate principalmente al mercato automobilistico.

Con una produzione quotidiana di oltre 5 milioni di unità, Agrati comprende l’importanza cruciale dell’integrità strutturale dei suoi prodotti. La loro resistenza e realizzazione efficiente sono requisiti essenziali per garantire la sicurezza del veicolo e dei suoi passeggeri.

Il team di ricerca non si limita all’innovazione tecnologica, ma si impegna anche a integrare soluzioni sostenibili nelle sue operazioni aziendali. Agrati considera l’agire con uno sguardo alla sostenibilità come un pilastro fondamentale della sua cultura aziendale, ponendo la cura ed il rispetto per l’ambiente e per la comunità come elemento immancabile di ogni decisione.



Attraverso l’implementazione di soluzioni come il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili e la transizione verso materiali a basso impatto ambientale, l’impresa persegue l’obiettivo di decarbonizzazione del settore automotive.



Integrando tecnologie all’avanguardia con una forte dedizione alla sostenibilità, Agrati continua a essere leader consolidato nell’innovazione del settore automobilistico, promuovendo un futuro in cui la sostenibilità ambientale è al centro delle strategie industriali e contribuendo in tal modo a creare un ambiente più pulito e salutare per tutti.