A vent’anni dalla beatificazione di san luigi Orione le parrocchie di Santa Maria Assunta e San Giovanni in Pontecurone organizzano una 3 giorni di festeggiamenti denominata Don Orione in festa intesa a coinvolgere tutta la comunità pontecuronese. In modo particolare l’Associazione Il Paese di don Orione APS ospita l’iniziativa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie (via Bossi 32) e ha collaborato all’’allestimento di una mostra di opere interamente dedicate alle rappresentazioni artistiche del Santo. Saranno esposti dipinti, stampe, riproduzioni fotografiche, sculture e francobolli artistici in larga parte messi a disposizione dalle diverse comunità orionine della zona, ma anche da privati che hanno accolto l’appello del parroco don Loris per realizzare con questa manifestazione artistica un tributo all’illustre concittadino.

L’esposizione si inaugura il venerdì 24 maggio alle 17.30 ed è visitabile nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 con aperture dalle 10 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.80 (anche serale dalle 21 alle 22 il sabato)