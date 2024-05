Sabato 25 maggio 2024 si terrà la 3^ Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto, e anche il Comune di Alessandria aderisce all’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte.

“Ci piace sempre evidenziare sia l’importanza del gioco quale occasione di crescita personale e relazionale, sia il valore dell’attività all’aperto” – sottolinea l’Assessora alle Politiche Giovanili – “e questa è un’occasione in più per dedicare al gioco all’aperto anche spazi solitamente non dedicati”.

Anche quest’anno, per coinvolgere tanto il centro quanto la periferia della città, a curare l’iniziativa sono i locali Centri Gioco (Ludoteca Comunale “C’è sole e luna” e Centro Gioco “Il Bianconiglio” dell’A.S.M. Costruire Insieme) e la Cooperativa Semi di Senape di Alessandria, realtà che opera sul territorio nel settore educativo e dell’outdoor education.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, via Verona, nell’area davanti all’ingresso della Ludoteca , torna ad essere “Una via in gioco”, pronta ad ospitare giochi, musica e laboratori per bambini e famiglie. Mentre nel cortile del Centro Gioco Il Bianconiglio (ingresso via Gambalera, 74) di Spinetta Marengo, i bambini troveranno tante proposte di gioco di squadra, movimento e cooperazione, così suddivise: bambini 5-7 anni dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – bambini 8-11 anni dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La partecipazione a “Tuttingioco” è libera e gratuita, e per eventuali informazioni si può contattare il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria al numero 0131-515776, o all’e-mail giovani.minori@comune.alessandria.it.