Venerdì 19 aprile 2024 anche il Liceo Peano ha preso parte, insieme ad altri 350 licei classici di tutta Italia, alla X edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”.

Il Peano ha deciso di articolare l’evento in due momenti: nel pomeriggio l’illustre professor Bernhard Zimmermann, docente emerito dell’università tedesca di Friburgo, ha tenuto una conferenza presso la Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona dal titolo “La Lisistrata di Aristofane. Le donne, gli uomini, la guerra”, in collaborazione con la delegazione di Tortona dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, come anteprima dello spettacolo serale, con l’allestimento della Lisistrata messo in scena al Teatro Civico dagli studenti del Liceo.

Il professor Zimmermann, direttore di un grande progetto di ricerca scientifico internazionale sui frammenti della commedia greca antica (KomFrag) e studioso del mondo classico tra i più noti ed apprezzati non solo in Germania. ci ha presentato la commedia aristofanea, dopo una contestualizzazione generale del teatro greco classico e una ricostruzione storica dell’anno di rappresentazione della Lisistrata (411 a.C.).

La commedia, composta dal celebre commediografo Aristofane, fu rappresentata per la prima volta ad Atene, probabilmente alle Lenee, ovvero le feste in onore di Dionisio, nel 411 a.C.. La protagonista dell’opera è una donna ateniese, Lisistrata, il cui nome significa “Colei che scioglie gli eserciti”, la quale, esasperata dalla lunga guerra che vede contrapporsi Atene e Sparta, convince le altre donne, anche di diverse città greche, ad unirsi a lei in una singolare protesta: rifiutano di unirsi ai propri mariti finché questi non stipuleranno una pace vantaggiosa per entrambe le parti.

Lo spettacolo, in cui il Laboratorio teatrale del Liceo Peano, diretto dal regista Marco Ferrari (coadiuvato dall’ex-allieva Elena Tanzi), ha attualizzato la commedia antica, reinterpretandola in chiave moderna e ha lanciato un forte messaggio di condanna della guerra e della violenza che risiede in essa.

Gli spettatori sono rimasti entusiasmati dall’ottima interpretazione degli attori, dall’impegno con cui hanno recitato e soprattutto dalla nota umoristica che trapela dall’intero spettacolo. Molto coinvolgenti le musiche, composte per l’occasione da Raffaello Basiglio ed eseguite dal vivo in scena da alunni del Liceo.

Per il successo che ha riscosso la Lisistrata, speriamo che venga presto replicata nell’area archeologica di Libarna, in modo da dare a tutti l’opportunità di (ri)vedere questa commedia, attuale oggi più che mai!

Vittorio Balladore e Beatrice Bondone IIACL