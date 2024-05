Genovese, stimatissimo Capo della Cronaca di Genova de Il Secolo XIX da oltre vent’anni, Graziano Cetara, giornalista d’inchiesta e testimone da oltre vent’anni dei fatti di cronaca nera e giudiziaria della sua città, è l’autore di ‘Milena Sutter. Verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa’ (Edizioni Minerva).

A oltre cinquant’anni dal delitto (6 maggio 1971), il giornalista riannoda i fili della memoria attraverso pagine del diario di Milena, mai lette prima, le parole della madre Flora (ora novantaquattrenne) e del fratello Aldo.

Flora è una donna forte e lucida e nei suoi grandi occhi celesti ha custodito per cinquant’anni un dolore che si può esprimere solo con il silenzio; ora ha deciso di parlare e ha scelto di farlo adesso per la prima volta, dopo la morte di Lorenzo Bozano, l’uomo che le ha segnato la vita e che lei non nomina mai. Per lei è e resterà per sempre ‘quel bandito’ che rapì e uccise la sua Mimì…

Un volume che rievoca la tormentata biografia dell’assassino e numerosi interessanti elementi su una vicenda che ha scosso l’Italia di allora e non è mai stata dimenticata.

