Sono in corso i lavori di asfaltatura di tutta Via Verdi a Porto Maurizio.

L’intervento, che interessa una superficie di circa 4000 metri quadrati, mira a migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti.

La prima fase del cantiere ha visto la scarifica della superficie stradale esistente, la sistemazione di chiusini, caditoie e il rialzo dei pozzetti. Nelle prossime giornate si procederà con la stesura dell’asfalto nuovo con termine dei lavori previsto questo venerdì.

“L’intervento di asfaltatura in Via Verdi si inserisce all’interno di un più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina, portato avanti dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Questo intervento risulta particolarmente importante visto che questa strada comunica con le principali scuole di Porto Maurizio. Abbiamo atteso la posa della fibra ottica prima di procedere agli interventi, strutturando il cantiere in modo tale da ridurre i disagi causati dai lavori. Nuove asfaltature proseguiranno in altre vie della città prossimamente”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Gaggero