L’eco di Aromatica – la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche e alle eccellenze agroalimentari che si è conclusa il 5 maggio a Diano Marina – arriva anche a Savigliano. L’onda lunga di profumi e sapori della riviera ligure si prepara a raggiungere Savigliano, cittadina piemontese dove domenica 19 maggio si svolgerà la XXV edizione di “Quintessenza”, manifestazione che trasformerà il centro storico in un caleidoscopio di colori e aromi.

Una profumata novità di quest’anno è la collaborazione con l’Azienda Ramella di Diano Marina, che porterà a Savigliano un assaggio autentico della Liguria. In Piazza Santa Rosa, che per l’occasione sarà ribattezzata “Piazza delle Erbe”, lo stand dedicato offrirà ai visitatori non solo i profumi e i sapori della riviera ligure, ma anche una promozione turistica del Golfo Dianese. Questa iniziativa è il frutto di un sodalizio stretto durante l’undicesima edizione di Aromatica, siglato il 3 maggio scorso con una calorosa stretta di mano tra il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, il Sindaco di Savigliano, Antonello Portera, e il Presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, Andrea Coletti.

“Quintessenza” è un appuntamento imperdibile per gli amanti delle piante, dei fiori, delle spezie e delle erbe aromatiche. Dalla mattina alla sera, il centro cittadino di Savigliano (piazze Santa Rosa, Molineri, Cesare Battisti e Turletti, oltre a Corso Roma e le vie Torino e Sant’Andrea) si trasformerà in un grande mercato tematico. Oltre 150 espositori metteranno in mostra prodotti naturali e biologici, creme di bellezza, tisane purificanti, prodotti erboristici, piante aromatiche e officinali, miele e derivati, e monili artigianali di design.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, dichiara “Sono felice di vedere questo scambio tra le nostre due regioni, che permette di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e le bellezze del nostro territorio. La presenza piemontese ad Aromatica ha sottolineato il profondo legame che ci unisce. Siamo entusiasti di poter ricambiare l’ospitalità a Quintessenza, portando un po’ di Diano Marina e del Golfo Dianese a Savigliano”.