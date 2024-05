Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è domenica 19 maggio con la quinta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

Domenica 19 maggio numerose saranno le aperture previste per la “Giornata dei Castelli Aperti”. Di seguito invece l’elenco delle aperture con costi e orari:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 19.00, con visite libere. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 14.30 (orario soggetto a riconferma), con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com ; Costo Biglietto: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it. Ingresso a partire da 6€ al museo e cantine. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: il Parco del Castello ospita la festa dell’Agricoltura a cura della Pro Loco. Per questa giornata l’accesso al parco sarà gratuito e sarà possibile passeggiare girando tra i banchetti di prodotti enogastronomici e hobbistici, assistere al tiro alla fune “Uomini vs Trattore” e alla sfilata di trattori alle ore 18:00.

Aperto con orario 10.00 – 18.00. Visite guidate del Castello alle ore 11:00,15:00 e 16:30 con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 346 2341141; info@castellodipiovera.it.Costo biglietto: per visita guidata Intero 13€.

Giarole – Castello di Sannazzaro: aperto con visite guidate alle ore 11.30 e 15.30, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 335 1030923; info@castellosannazzaro.it. Ingresso intero 10€, ridotto 5€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Masio – Torre di Masio – Museo La Torre e il Fiume: visite libere ad ingresso gratuito con orario 15.00 – 18.00. Info: 0131 799131, 3468818992; protocollo@comune.masio.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com. Ingresso intero 10€, ridotto 8€

Ozzano Monferrato – Borgo: visite guidate gratuite con partenza ore 10.30 e 15.30 (consigliata prenotazione). Info 0142 487153, 338 5288567, eventi@comune.ozzanomonferrato.al.it

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: visite guidate ad ingresso gratuito con orario 15.00-18.30. Info: 0143 417054; info@comune.pozzoloformigaro.al.it

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: 345 8566039. Ingresso intero 10€.

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: aperto per visite guidate del castello e giardino alle ore 15.30. Info e prenotazioni: 334 1574751, 334 3387659; info@castelloroccagrimalda.it

Ingresso intero 9€, ridotto 4€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite accompagnate nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 15.00, 16.15 con partenza dall’ Infopoint. Caldamente consigliata la prenotazione anticipata. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0142 489009 (Uffici comunali) oppure Tel. 377 1693394 (Infopoint); info@comune.rosignanomonferrato.al.it. Ingresso a offerta libera.

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: aperto con turno unico di visita guidata alle ore 10.30. Info: Tel. 334 1011278; info@ilcastellodiuviglie.com. Costo biglietto: Intero 15€, Ridotto 12€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-uviglie-a-rosignano-monferrato.html

Terzo – Torre di Terzo: visite guidate con ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30. Per informazioni: 0144 594264 oppure 334 1028294; info@comune.terzo.al.it

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): visite accompagnate dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.trisobbio.eu/torre_castello/

Ingresso intero 2€. Info: 0143 871104; info@trisobbio.eu

