Crisalide è il nuovo singolo di Cleo (etichetta PAROLESUONI/Radio Rossa Management, distribuzione Artist First), un brano pop, aperto a molte interpretazioni, poche e semplici parole nella quale si possono leggere diversi significati. La crisalide è la protezione, il bozzolo del bruco prima che diventi farfalla, metafora di cambiamento e rinascita.

Cleo – Per me ci sono due grandi metafore all’ interno del brano: la prima è il sentirsi inadeguati in una società che ci costringe ad essere in un solo modo per essere accettati e per essere canonici e non venire discriminati, portando le persone più atipiche a chiudersi e proteggersi. La seconda è la voglia di evadere dalla “crisalide” che ci siamo costruiti che, nonostante ci faccia sentire al sicuro, non ci permette di esporci ed essere pienamente noi stessi. Una volta usciti dalla crisalide non si avrà più paura di mostrare le proprie ali-

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=cy4FXWtcHbE

Cleo Schiappacasse, nata a Imperia nel 1996, ha sempre avuto la passione per il canto e la recitazione fin da bambina. Dopo il diploma intraprende un percorso universitario laureandosi alla triennale di Lettere indirizzo musica e spettacolo, ma la voglia di andare in scena non l’ha mai abbandonata. Per questo dopo la laurea frequenta un’accademia di musical, dove si diploma nelle tre discipline: canto, recitazione e danza. Fin da adolescente ha sempre lavorato cantando nei locali con diversi progetti. Da 5 anni canta in giro per la provincia accompagnata dalla chitarra di suo fratello Luca, ricreando una performance unica nel suo genere.

Il sogno è quello di poter calcare palchi importanti con progetti musicali e/o teatrali e di poter vivere della sua grande passione.

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/cleo.schiappacasse

FACEBOOK

https://www.facebook.com/share/5tMuo5aFYufWmx5o