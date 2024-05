Un brillante spettacolo teatrale itinerante, adatto ad adulti e bambini, pensato nei luoghi più suggestivi del Centro Storico di Ventimiglia Alta che ci porterà alla scoperta delle “Differenti Specie di Madri”; tra certezze e dubbi amletici su come essere una madre perfetta, funambolici equilibrismi tra casa, lavoro e figli, ma anche tra reali soddisfazioni e sorrisi, si celebrerà la figura più importante della vita di ciascun individuo: la Mamma!.

Durante il percorso in compagnia di Ruth, Miriam, Flora, differenti donne-madri dell’oggi, si alterneranno divertenti momenti teatrali a importanti pillole educative dalla diretta voce di Psicologhe N4Y, per comprendere come svolgere al meglio il più arduo e nello stesso tempo il più bel compito che vi sia: l’essere Madre. E voi che Specie di Madre siete? …Venite a scoprirlo con noi!

Ideazione e Regia: Silvia Villa e Fulvia Roggero

Drammaturgia: Silvia Villa – liberamente ispirata ad opere di Arnold Wesker

Con: Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Marta Laveneziana e Silvia Villa

Sialterneranno al percorso teatrale e agli interventi educativi alcuni momenti fitness di ginnastica dolce durante i trasferimenti tra le varie postazioni. Tali momenti saranno a cura delle Palestre che forniranno le cuffie per l’ascolto della musica a tema per il fitness e per la comunicazione delle Pillole educative.

Nelle varie postazioni teatrali saranno necessari alcuni minimi arredi di scena e delle sedie per parte del pubblico.

Data: domenica 12 Maggio 2024 per la Festa della Mamma.

Luogo: Centro storico di Ventimiglia Alta

Orario: h 16.00 o h 16.30. – Durata dell’evento 1 ora e 30 circa.