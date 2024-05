Ottimizzare il servizio di gestione del verde urbano, con particolare attenzione alla manutenzione delle aree pubbliche, attraverso un aggiornamento delle aree oggetto di lavorazione e delle tempistiche di esecuzione. È questo lo scopo principale della variante al contratto di manutenzione del verde approvato dall’Amministrazione Comunale di Imperia.

Nel dettaglio, le modifiche apportate includono un aumento dei decespugliamenti delle aree, con l’inserimento di metri quadri di zone precedentemente non considerate, e un adeguamento dei numeri di sfalcio, soprattutto nelle aree sensibili come le scuole e le aree gioco.

Inoltre, per promuovere la fioritura annuale e la bellezza del verde cittadino, è stato deciso di aumentare la quantità di fiori da mettere a dimora, oltre all’aumento del numero di potature di palme e altre alberature.

La variante prevede anche l’aggiunta di una unità operativa e di un ulteriore autocarro nell’organico della ditta, al fine di rispondere in maniera più pronta ed efficiente alle esigenze di manutenzione sul territorio comunale.

Con questo piano di miglioramento, il Comune di Imperia destinerà un finanziamento aggiuntivo di 50.000 euro alla cura e alla valorizzazione del patrimonio verde della città, rispetto ai 309.000 euro annuali già stanziati.

“Con un maggiore investimento e un approccio più attento alle esigenze del territorio, miriamo a garantire uno spazio verde più curato e accogliente per tutti i cittadini di Imperia. Con il sindaco Claudio Scajola, crediamo che il verde sia un elemento fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e continueremo a investire per renderlo sempre più fruibile e curato“, commenta l’assessore al Verde Pubblico, Ester D’Agostino