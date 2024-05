Carissimi.

Queste righe per esprimere i miei ringraziamenti a tutti coloro che a vario titolo e vario livello

hanno fornito un contribuito costruttivo nell’esercizio del mio delicato ruolo e compito di segretario

comunale, lavorando insieme a me per mettere in sicurezza la regolarità dell’azione amministrativa

e di governo di questo Ente. Credo di essere insieme riusciti in un apprezzabile risultato.

Certo, tanto ancora ci sarà da fare, come ovunque!

Mi sono impegnato fin dall’inizio ad accompagnare l’amico sindaco fino al termine del suo

mandato, ed oggi a traghettare il comune verso la nuova consiliatura, assicurandone il regolare

avvio per la nuova amministrazione che uscirà dalle urne del 9 giugno prossimo.

Ma altre esperienze mi attendono. E meritano tutte di essere vissute!

Faremo sicuramente tutti tesoro di questa formatissima esperienza di vita, oltre che professionale,

vissuta in questo contesto. Esperienza di certo che ci consentirà di avviare in maniera più ricca un

nuovo splendido futuro.

L’augurio che ho per ciascuno di voi è che possiate raggiungere ogni vostra legittima aspirazione o

desiderio, ricordando che anche dal rispetto delle regole passa la nostra forza.

Grazie ancora per tutto quello che mi avete dato

Salvatore Pagano