Giovedì 16 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona il Liceo Peano offrirà alla città e al territorio i frutti del nuovo laboratorio “Teatro Matematico”.

Dopo l’esibizione tenutasi a Samo durante il 2° Festival Internazionale su Pitagora nell’agosto del 2023, e dopo l’adattamento curato dall’Accademia teatrale dell’Università di Sonora in Messico, sarà rappresentato finalmente a Tortona “Delitto sull’ipotenusa”.

Scritto e diretto da Pinuccia Scuzzarella e Matteo Torre, docenti del Liceo Peano, lo spettacolo mette in scena un delitto commesso nella Samo della fine del VI secolo a.C. e vede come protagonisti Pitagorici di scuole diverse, dalle bizzarre abitudini e dalle affascinanti formulazioni aritmetiche, che interagiscono tra loro incalzati da un curioso e brillante detective samio. Il tiranno Policrate, l’ingegnere Eupalino, artefice del famoso acquedotto di Samo, e lo stesso Pitagora fanno da sfondo storico alla pièce, che per volontà degli autori resta, in linea generale e nell’impianto di fondo, molto fedele alle sparute testimonianze antiche sulla scuola pitagorica di cui disponiamo.

Nella versione tortonese, la sceneggiatura si arricchisce di un ulteriore atto, con musica dal vivo, che vedrà dibattere noti matematici dell’età moderna e contemporanea, più o meno debitori dell’insegnamento del maestro.

Gli attori sono tutti studenti del Liceo Peano, degli indirizzi classico, scienze umane e scientifico.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. La durata prevista dello spettacolo sarà di circa 60 minuti circa.

Vi aspettiamo numerosi!