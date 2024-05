Ha 60 anni, è tortonese e si chiama Valentino Raimara. Dall’alba di oggi, mercoledì 29 maggio, ha fatto inspiegabilmente perdere le proprie tracce uscendo di casa dove vive col fratello, senza telefono, né documenti. A dare l’allarme è stata la nipote Daniela che secondo quanto è stato possibile apprendere ha subito sporto denuncia ai Carabinieri. Così, ha riportato la Donna durante la Trasmissione “Chi l’ha visto” andata in onda mercoledì sera, alla quale Daniela si é rivolta e dalla quale sono state tratte le immagini che vedete.

“Sono molto preoccupata – ha detto Daniela in trasmissione – all’alba di questa mattina non era in casa. E’ uscito senza telefono e probabilmente anche senza documenti. CI hanno detto di averlo visto nei pressi dell’ospedale di Tortona, ci siamo precipitati là ma non c’era nessuno. Sono preoccupata perché deve prendere anche delle medicine che non ha con sé.”

Daniela ha lanciato un appello in Tv chiedendo a tutti di segnalare alle forze dell’ordine se qualcuno lo ha visto. E’ stato appurato che l’uomo un fumatore e probabilmente potrebbe anche chiedere qualche sigaretta a qualche passante.

Valentino indossa spesso il cappello quello che vedete nella foto o uno simile. L’immagine diffusa dalla TV è recente per cui se qualcuno lo vedesse avvisi le forze dell’ordine o il 112.