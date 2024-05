L’ASL AL comunica che in vista delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 le certificazioni per elettori fisicamente impediti potranno essere richieste presso la sede di Tortona in via Milazzo 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11. ASL comunica inoltre che non sarà garantito il rilascio delle certificazioni per richieste che perverranno dopo le ore 12 del 4 giugno.

Per informazioni: 0131865739 e https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/certificazioni-per-elettori