In occasione della undicesima edizione di Aromatica – profumi e sapori della Riviera Ligure, che si svolgerà tra il 3 e il 5 maggio 2024 nelle vie del centro di Diano Marina, il Museo e la Biblioteca Civica di Palazzo del Parco parteciperanno alla manifestazione offrendo ai loro visitatori angoli dedicati alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici liguri e al paesaggio del golfo Dianese.

In tutti i totem del percorso museale, intitolato al bosco sacro del dio Bormano, sarà possibile effettuare un viaggio di conoscenza nella storia dei profumi e delle essenze, aromata et medicamenta, ricavati dalle specie vegetali, raccontata attraverso affreschi e ricostruzioni e le voci delle fonti storiche, da Plauto a Marziale, che illustrano le essenze più usate dagli antichi romani e il loro utilizzo come unguenti.

Nella Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” i lettori saranno invece accolti per tutta la settimana da una scelta di pubblicazioni, romanzi, saggi, album fotografici dedicati al mondo vegetale, all’arte floreale e, in particolare, alla flora del territorio.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.

Biblioteca Civica Angiolo Silvio Novaro, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), tel. 0183.496542, bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it

Orario martedì 9-12, mercoledì 9-14, giovedì 13-18