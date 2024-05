Librinfesta, il festival di letteratura per ragazze e ragazzi di Alessandria, organizzato dall’associazione culturale “Il Contastorie” con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, è pronto a tornare dal 13 a 18 maggio con l’edizione 2024, contando anche sul contributo fra altri di Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara e Guala Closures Group.

Novità di quest’anno è la location principale: la rassegna sarà ospite del Chiostro di Santa Maria di Castello, con attività sia all’aperto che nelle sale interne; inoltre la Biblioteca Civica Francesca Calvo e alcune librerie e locali della città ospiteranno eventi speciali per le scuole e aperti al pubblico.

La manifestazione, nata nel 2003, raggiunge così l’importante traguardo della XXI edizione e avrà come soggetto “Di Tempo in Tempo” a cui aggiunge il motto, “Festina lente”, attribuito da Svetonio (70 dC – 140 dC?) all’imperatore romano Augusto (63 aC – 14 dC) e fatto proprio dalla casata dei Medici (Secoli dal XV al XVIII), che significa “Affrettatevi Lentamente”, quale esortazione ad agire presto, ma con cautela.

L’invito dunque è quello a partecipare al festival e di soffermarsi, cercando di recuperare quel tempo che la contemporaneità tende a portarci via; prendersi tempo non significa perdere tempo, bensì è un modo per concedersi delle riflessioni e pianificare le azioni migliori: il tempo per leggere, per stare con gli altri, per coltivare le proprie passioni, per costruire ponti di solidarietà; un tempo per ritrovare la nostra parte bambina, attraverso le storie lette e raccontate.

Il programma sarà ricco di attività per bambini, ragazzi e adulti con più di 20 laboratori creativi e didattici prenotabili attraverso il sito web del festival.

Tanti gli autori che parteciperanno a questa edizione: Andrea Valente, Antonio Ferrara, Anna Lavatelli, Bruno Tognolini, Chiara Valentina Segré, Daniela Palumbo, Emanuela Nava, Fabrizio Silei, Febe Sillani, Giuliana Facchini, Luca Cognolato, Luigi Dal Cin, Matteo Corradini, Michele D’Ignazio, Pino Pace, Roberto Morgese, Nicoletta Costa, Valentina Cavallaro, Valentina Sagnibene.

Paese ospite quest’anno la Svezia, rappresentata dall’autrice Cilla Jackert che incontrerà studenti, docenti e utenza libera in armonia con lo spirito di condivisione e scambio che da sempre anima Librinfesta.

Per informazioni, programma completo e prenotazioni agli eventi: www.librinfesta.org