Il Comune di Taggia si prepara all’estate con un calendario di eventi che interesserà tutto il mese di giugno.

Si parte il 1° del mese con “Shopping in Musica”, la festa dedicata al commercio e organizzata dalla Confesercenti locale. Dalle 17.00 alle 23.00, nelle vie centrali di Arma, una serata di shopping tra stand, espositori, trucca bimbi e tanta musica con band locali e il gruppo Jovanotte, tributo di fama nazionale a Lorenzo Jovanotti Cherubini.

Il sabato successivo, in piazza Trinità alle 21.30, ancora musica con “I Ciansunier”, gruppo folk di Vernante nato con l’obiettivo di riproporre i brani della tradizione, capaci di ricreare l’allegria tipica delle osterie del passato.

Spazio anche allo sport e all’attività fisica con il passaggio della Sanremo Marathon (15 giugno); il 1° Trofeo Marina degli Aregai con veicoli storici (16 giugno); la camminata non competitiva, nel centro storico con guida turistica, organizzata dall’A.I.L. – Ass. Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi (16 giugno); e il 1° Torneo “Open” di Tennis organizzato dall’Amatori Tennis Armesi in occasione del 60° anniversario dell’associazione sportiva (dal 21 giugno al 5 luglio).

Da segnalare anche il concerto del coro “Mille Voci, Una Voce” a cura dell’Ass. “La Luna e i suoi Raggi” che si terrà venerdì 14 giugno in piazza Trinità a Taggia alle 21.00; e la “Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia”, un’iniziativa nazionale che vedrà in piazza Farini l’allestimento di un tappeto floreale a cura del gruppo infioratori Pro Loco Taggia e un concerto di violino.

Domenica 23 giugno, dalle 17.00, torna l’appuntamento tradizionale con Levà Canta, al parcheggio Lentisco. La manifestazione vedrà l’esibizione di diverse band ed è finalizzata alla raccolta fondi per la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia. L’evento è in collaborazione con il gruppo Levà C’è.

Torna anche la rassegna “La Piazza si fa Cinema” il cui primo appuntamento sarà proprio nel mese di giugno, domenica 30 alle 21.15, con la proiezione del film commedia “Tutti per Uma”.

Altri due gli appuntamenti commerciali del mese: la fiera dell’antiquariato e delle curiosità a cura dell’ass. Arte & Party, in programma domenica 16 giugno all’ex mercato coperto di Taggia; e la fiera “Negozi Città Viva” a cura del Centro Integrato di Via del Piano, in programma domenica 23 giugno in via Queirolo ad Arma.

Il lungomare di Arma sarà animato dalla musica in filodiffusione con Master DBJ dal 15 giugno al 31 agosto. Tornerà anche il trenino turistico dal 22 giugno al 31 agosto.

L’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, insieme ai consiglieri Chiara Cerri (Cultura e Commercio) e Giancarlo Ceresola (Sport), commentano: “Diamo così il via a una lunga stagione di eventi che ci accompagnerà per tutta l’estate fino ai primi di ottobre. Come sempre abbiamo voluto creare un calendario variegato che possa andare incontro al target del nostro turismo, fatto principalmente di famiglie.”