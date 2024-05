Vicensindaco Giuseppe Fossati



“La conferma della Bandiera Blu è motivo di orgoglio per l’intera comunità imperiese ed è un valore aggiunto per la proposta turistica di Imperia. Questo riconoscimento attesta la costante cura e dedizione della città di Imperia per la salvaguardia delle sue acque di balneazione, nonché l’impegno profuso affinché siano rispettati elevati standard di qualità nella gestione ambientale, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge, unitamente ad una corretta e costante educazione ambientale. Insieme al Sindaco Scajola continueremo la nostra attività di tutela e sensibilizzazione ambientale che mira a custodire e valorizzare il nostro mare, impegnandoci affinché le generazioni future possano godere della elevata qualità ambientale della nostra Città, che è nostro dovere preservare.”

Assessore Gianmarco Oneglio

“Dal 2019 Imperia si conferma Bandiera Blu, una località balneare sostenibile che riesce a tenere insieme sviluppo turistico e attenzione ai servizi all’ambiente. Il mare rappresenta una risorsa unica non soltanto per il turismo estivo legato alle spiagge, ma anche per tutte le attività ludico-sportive che sono praticate nel nostro territorio 365 giorni l’anno grazie a un clima unico. Inoltre, la Bandiera Blu rimane un importante veicolo di promozione turistica anche all’estero.”